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Video: Андрій Білецький про концтабори у Маріуполі, підготовку бійців АЗОВУ та “міць” російської армії — Україна на звʼязку — 2 випуск

Андрій Білецький на зв’язку з Україною! У новому інтерв'ю Андрій Білецький розповів про підготовку бійців «Азову» , про справжню "міць" російської армії, а також про концтабори у Маріуполі. Все це дивіться у великому і відвертому інтерв’ю Андрія Білецького для спецпроекту ICTV Україна на зв'язку!

Андрій Білецький про концтабори у Маріуполі, підготовку бійців АЗОВУ та “міць” російської армії — Україна на звʼязку — 2 випуск
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Андрій Білецький на зв’язку з Україною! У новому інтерв’ю Андрій Білецький розповів про підготовку бійців «Азову» , про справжню “міць” російської армії, а також про концтабори у Маріуполі. Все це дивіться у великому і відвертому інтерв’ю Андрія Білецького для спецпроекту ICTV Україна на зв’язку!

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Головна / Андрій Білецький про концтабори у Маріуполі, підготовку бійців АЗОВУ та “міць” російської армії — Україна на звʼязку — 2 випуск / 10.05.2022 11:09
10.05.2022 11:09

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