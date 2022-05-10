Video: Андрій Білецький про концтабори у Маріуполі, підготовку бійців АЗОВУ та “міць” російської армії — Україна на звʼязку — 2 випуск

Андрій Білецький на зв’язку з Україною! У новому інтерв'ю Андрій Білецький розповів про підготовку бійців «Азову» , про справжню "міць" російської армії, а також про концтабори у Маріуполі. Все це дивіться у великому і відвертому інтерв’ю Андрія Білецького для спецпроекту ICTV Україна на зв'язку!