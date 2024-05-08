Кремль. Гібридна війна 2 серія дивитися онлайн

Зараз ми як ніколи маємо протистояти ворожій дезінформації, а для цього варто знати підступні методи російського уряду. Дивіться онлайн документальний фільм Кремль. Гібридна війна 2 серія на сайті ICTV!

Нова серія фільму Кремль. Гібридна війна 2024 розповість про найшвидший кар’єрний зліт у новітній історії, першу передвиборчу кампанію путіна та криваву Другу чеченську війну, завдяки якій майбутній диктатор став народним улюбленцем. Навіщо путін повернув народу радянський гімн, а армії радянський прапор? Як бомбардування Грозного подарувало рф квиток на міжнародну арену? І як близьке коло путіна влаштувало рекет державного рівня? Дивіться онлайн документальний фільм Кремль. Гібридна війна 2 серія на сайті ICTV.

Кремль. Гібридна війна

Кремль. Гібридна війна 2024

Кремль. Гібридна війна 2024 1 серія