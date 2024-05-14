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Кремль. Гібридна війна 3 серія дивитись онлайн

Дивіться онлайн документальний проєкт Кремль. Гібридна війна 3 серія, щоб дізнатися, чому для путіна перемовини – це прояв слабкості.

7 травня 2004 року почався другий президентський термін володимира путіна. Після отримання контролю над федеральними каналами та головними стратегічними ресурсами диктатор почав встановлювати владу клану Кадирових у Чечні. У проєкті Кремль. Гібридна війна 2024 ви дізнаєтеся, чому всі президенти республіки були вбиті, навіщо путін дав наказ штурмувати школу в Беслані, а також, як вбивство журналістки остаточно подарувало повноту влади Рамзану Кадирову. Чи справді росія почала підготовку до війни з Україною 20 років тому? Як культ перемоги та руського миру став головною доктриною режиму? І чому телевізійний канал RT насправді не розповідає про рф? Дивіться онлайн документальний фільм Кремль. Гібридна війна 3 серія.

Кремль. Гібридна війна

Кремль. Гібридна війна 2024

Кремль. Гібридна війна 2024 2 серія

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