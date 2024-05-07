Кремль. Гібридна війна 1 серія дивитися онлайн

Понад 20 років рф використовує методи гібридної війни, які перейняла в спадок від Радянського Союзу. Дивіться онлайн фільм Кремль. Гібридна війна 1 серія, щоб більше дізнатися про наших ворогів і навчитися протистояти їхнім маніпуляціям!

У квітні 1995 року була створена ФСБ росії на базі КДБ за участі його колишніх функціонерів. Саме тоді гібрид ФСБ і КДБ став фундаментом правління путіна, адже в спадок від радянської розвідки він отримав розвинену інфраструктуру й агентуру, а методи КГБ лягли в основу концепції гібридної війни. Як розвідка змогла взяти під контроль всю країну? Як спецслужби дестабілізують країни колишнього СНД? І як структура «Фірма» збирала інформацію від зарубіжних бізнесменів? Дивіться онлайн документальний фільм Кремль. Гібридна війна 1 серія на сайті ICTV.

Кремль. Гібридна війна

Кремль. Гібридна війна 2024