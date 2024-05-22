Кремль. Гібридна війна 6 серія дивитись онлайн

Як росія вийшла з повної ізоляції після окупації Криму, а путін став одним зі світових лідерів в очах країн Заходу? Дивіться онлайн документальний проєкт Кремль. Гібридна війна 6 серія на сайті ICTV.

Ще до повномасштабного вторгнення Україна стала майданчиком для тренувань військових хакерів країни-агресора, а кремль почав першу світову кібервійну проти США та Європи. У новій серії проєкту Кремль. Гібридна війна 2024 ви дізнаєтесь, як кібератаки змогли розхитати єдність Європейського Союзу, навіщо кремль підтримує радикальні праві рухи в Європі та яким чином нелегальна міграція стала зброєю в руках росії. Як путін знищив громадянське суспільство у своїй країні та навіщо він втрутився в громадянську війну в Сирії? Дивіться онлайн документальний фільм Кремль. Гібридна війна 6 серія.

Кремль. Гібридна війна

Кремль. Гібридна війна 2024

Кремль. Гібридна війна 2024 5 серія