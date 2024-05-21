Кремль. Гібридна війна 5 серія дивитись онлайн

Дивіться онлайн документальний фільм Кремль. Гібридна війна 5 серія, щоб дізнатися, як країна-агресор дезінформує весь світ заради імперіалістичних цілей.

Зимові Олімпійські ігри в Сочі були першими змаганнями світового масштабу в сучасній росії. Путін витратив 48 мільярдів доларів заради підняття своїх рейтингів і створення ілюзії російської величі. Як тріумф рф перетворився в справжній провал? Як путін використав Олімпіаду для прикриття окупації Криму? І чому Захід мріяв заморозити війну між Україною та росією? Більше про агентуру ФСБ та реалії АТО й анексії Криму дивіться онлайн у документальному проєкті Кремль. Гібридна війна 5 серія на сайті ICTV.

Кремль. Гібридна війна

Кремль. Гібридна війна 2024

Кремль. Гібридна війна 2024 4 серія