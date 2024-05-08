Кремль. Гібридна війна 2 серия смотреть онлайн

Сейчас мы как никогда должны противостоять враждебной дезинформации, а для этого следует знать коварные методы российского правительства. Смотрите онлайн документальный фильм Кремль. Гібридна війна 2 серия на сайте ICTV!

Новая серия фильма Кремль. Гібридна війна 2024 расскажет о самом быстром карьерном взлете в новейшей истории, первой предвыборной кампании путина и кровавой Второй чеченской войне, благодаря которой будущий диктатор стал народным любимцем. Зачем путин вернул народу советский гимн, а армии советский флаг? Как бомбардировка Грозного подарила россии билет на международную арену? И как близкий круг путина устроил рэкет государственного уровня? Смотрите онлайн документальный фильм Кремль. Гібридна війна 2 серия на сайте ICTV.

Кремль. Гібридна війна

Кремль. Гібридна війна 2024

Кремль. Гібридна війна 2024 1 серия