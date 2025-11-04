13 років підготовки і дві вражаючі «акторські дуелі»: як знімався «Нюрнберг» з Расселом Кроу і Рамі Малеком

2013 року вийшов нон-фікшен бестселер Джека ель Хая «Нацист і психіатр» (цьогоріч також перекладений українською видавництвом «Наш формат») – про психіатричну експертизу представників нацистської верхівки напередодні старту Нюрнберзького процесу з метою визначення їхньої осудності.

Прочитавши книгу, режисер і сценарист Джеймс Вандербілт («Зодіак») буквально загорівся ідеєю її екранізації. Але шлях від задуму до екрану зайняв цілих 13 років – через складнощі з пошуком фінансування проєкту і бажанням режисера зібрати ідеальний акторський склад. Але зрештою Вандербілту вдалося й те, й інше. А гучні овації після світової прем’єри стрічки на Міжнародному кінофестивалі в Торонто ознаменували початок її «оскарівської» кампанії.

До старту «Нюрнбергу» в українському прокаті – 6 листопада – розповідаємо, як знімався цей вражаючий фільм, сповнений складних моральних дилем і протистояння воль.

Медіапартнером стрічки виступив телеканал ICTV2.

Відповідність реальній історії та пошук ідеального акторського складу

«Я прагнув створити щось поза часом, як ті чудові історичні трилери, на яких я виріс: «Джон Ф. Кеннеді. Постріли в Далласі», «Аполлон–13», «Слава», – фільми, що розповідають про справді серйозні речі, але є захоплюючими. Дивлячись їх, ви переживаєте пригоду, емоційну подорож. І для мене було дуже важливо правильно передати цю частину. Та водночас було дуже важливо правильно відтворити весь історичний матеріал», – розповідає Вандербілт.

Паралельно займаючись іншими проєктами, він роками працював над сценарієм «Нюрнберга», досліджуючи та деталізуючи усі елементи цієї історії.

Вандербілт розповідає, що коли сценарій був готовий, він ще довго не показував його нікому. Але потім побачив Рассела Кроу у ролі засновника Fox News Роджера Ейлса в мінісеріалі «Найгучніший голос» (2019) – і зрозумів, що знайшов свого Ґерінґа. «Цей образ був не таким вже й далеким від Ґерінґа, який був «хлопцем за спиною головного хлопця» в нацистській ієрархії: зовні – чарівний нарцис, про якого казали, що він чудовий гість на вечірках, а в душі – хитрий маніпулятивний лиходій», – пояснює режисер.

«Відколи Рассел прочитав сценарій, він був повністю відданий цій ідеї. Це складний фільм для створення; він майже запускався кілька разів, а потім зривався. Але Рассел тримався за нього», –розповідає Вандербілт, акцентуючи, що саме наявність «оскароносця» Кроу у проєкті допомогла зрештою знайти фінансування та залучити інших знакових акторів. Зокрема й ще одного лауреата «Оскару» – Рамі Малека, котрий зіграв американського військового психіатра, підполковника Дуґласа Келлі, який, власне, і мав визначити, чи є Ґерінґ та інші нацистські лідери осудними.

Ще одним важливим персонажем є суддя Верховного суду США Роберт Г. Джексон, який став одержимий ідеєю притягнути Ґерінґа та інших нацистів до відповідальності. Джексон був переконаний у надзвичайній важливості публічного викриття їхніх злочинів як єдиного способу розкрити всю величезність звірств Рейху та досягти справжнього завершення війни. Заради цього Джексон ризикнув своїм вже майже визначеним шляхом до посади Головного судді США і став американським прокурором на Нюрнберзькому процесі. Якщо чарівно-зарозумілий Ґерінґ зумів би переконати світ, що він та інші нацисти лише виконували накази і нічого не знали про «остаточне вирішення єврейського питання», то кар’єра Джексона закінчилася б. Але він поставив на кон усе заради торжества справедливості.

«Книга Джека ель Хая фантастична, але вона була зосереджена на персонажах Рассела Кроу та Рамі Малека. Проте, проводячи більше досліджень, я дізнався про роль у цьому процесі Роберта Джексона, і зрозумів, що мушу розповісти його історію. Коли ми правильно вибудували персонаж Джексона, Рассел сказав: «Шеннон! Чувак, ти мусиш взяти на цю роль Майкла Шеннона». Вони з Расселом працювали разом над «Людиною зі сталі» і просто обожнювали один одного. І я погодився», – пригадує Вандербілт.

Далі до проєкту долучилися Річард Е. Грант у ролі британського прокурора Девіда Максвелла Файфа, а також Лео Вудалл, що зіграв сержанта Гоуї Тріста – наївного перекладача, яким маніпулює Ґерінґ. І так акторський склад «Нюрнбергу» був зібраний.

Нацист vs. психіатр

Структурно «Нюрнберг» – це наче дві надзвичайно складні й напружені шахові партії (чи – гри в «кішки-мишки»), одна з яких розгортається у залі суду, а друга – в тюремній камері Ґерінґа. Адже саме там у розмовах з нацистом психіатр Дуґлас Келлі мав вирішити долю всього майбутнього процесу.

Свого часу, граючи соціофобного хакера-параноїка у «Містері Роботі» Рамі Малек консультувався зі справжнім психіатром, щоб якнайкраще зрозуміти і втілити свого персонажа. І до цієї ж методики він вдався, готуючись до знімань «Нюрнбергу».

«Ми почали розглядати Герінга як класичного нарциса. А Дуґласа я б назвав класичним одержимим, дуже амбітною людиною, для якої участь у цьому процесі і можливість згодом написати про це книгу є надзвичайно важливою. Я думаю, що Дуґлас хотів, щоб його запам’ятали. Тож у ньому теж є елемент нарцисизму, який, я думаю, певною мірою прив’язав його до Ґерінґа. Та водночас у Дуґласі Келлі є щось досить мученицьке. Він глибоко занурений в аналіз зла, спроби визначення моральної зіпсованості. І коли люди настільки сильно віддають себе кар’єрі, вони можуть трохи засліпнути щодо реального світу навколо них. І я вважав надзвичайно захоплюючим передати все це на екрані», – розповідає Рамі Малек.

Нацист vs. прокурор

Кульмінація фільму настає у ключовій сцені в залі суду, де прокурор Джексон намагається спростувати твердження Ґерінґа про те, що той знав про робочі табори, але не знав, що лідер СС Генріх Ґіммлер перетворив їх на центри систематичного знищення євреїв та інших людей. Як і Гітлер, Гіммлер покінчив життя самогубством, перш ніж його можна було притягнути до відповідальності, тож він був легким цапом-відбувайлом для Ґерінґа.

Серед дилем, які постали перед творцями фільму, було те, скільки можна показати реальних кадрів того, як нацисти влаштовували масові поховання євреїв, чиї тіла бульдозерами зіштовхували в ями. Ці, зняті нацистами кадри, демонструвалися на самому Нюрнберзькому процесі, і вони є невимовно жахливими. І зрештою Вендербілт відшукав баланс, показавши достатньо цих реальних кадрів, щоб окреслити величезність того жаху, що відбувався в таборах, але не зловживав цим, щоб не зробити перегляд фільму нестерпним.

Джеймс Вендербілт, Рассел Кроу та Майкл Шеннон вирішили, що судову кульмінацію – 17 сторінок сценарію, 25 хвилин хронометражу, – слід зняти одним дублем. Обидва актори виросли на театральній сцені, і результатом їхнього досвіду стала напружена шахова партія між двома справжніми майстрами драматичного мистецтва.

«Це був, мабуть, один із найбільш складних і захоплюючих днів, що я будь-коли проводив на знімальному майданчику», – зізнається Кроу.

Майкл Шеннон каже, що був у захваті від можливості зійтися віч-на-віч із Кроу в цьому «акторському двобію». «Ми навіть не репетирували, – розповідає він. – Ми сказали: «Джеймі, нумо просто увімкнемо камери і подивимося, що станеться». Якщо це буде повний крах, ми просто повторимо сцену. Я завжди прошу, щоб перший дубль був на камеру, тому що щось відбувається під час першого виконання сцени – таке, що потім просто неможливо повторити. Можливо, там буде купа помилок, але перший раз… як і більшість речей у житті, перший раз – особливий. У цій сцені ми обидва намагаємося обдурити одне одного. Намагаємося змусити іншого програти. І тому я думаю, що це ідеальна можливість не репетирувати і дозволити людям, так би мовити, жити і померти в моменті».

Для решти акторського складу – як і для режисера – цей єдиний дубль був заворожуючим. «Знімати 25-хвилинні дублі перехресного допиту в суді чотирма камерами було б викликом, якби у вас не було Рассела Кроу та Майкла Шеннона, – каже Вендербілт. – Це перетворилося на словесний поєдинок. І ми відзняли цю сцену за один день, а не за чотири, як планувалося від початку».

І вже з 6 листопада цей вражаючий двобій розумів і воль – який, до речі, цілком можливо принесе Расселу Кроу другий в кар’єрі «Оскар», – можна побачити на великому екрані.