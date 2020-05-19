Двейн Скеля Джонсон: усе про найдорожчого актора Голівуду. Кіно на ICTV

ICTV представляє вікенд з Двейном Джонсоном на прізвисько Скеля – “Зубна фея”, “Подорож 2: Таємничий острів”, “Джуманджи: Поклик джунглів”, “Рятувальники Малібу” та “Півтора шпигуна”. Ми зібрали для вас найцікавіше про актора: фільмографія Двейна Джонсона, де жив, чим займався, які досягнення мав у реслінгу та футболі, скільки заробляє на кіно і як потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

2019 року Двейн Дуглас Джонсон став найвисокооплачуванішим актором Голівуду – він обійшов усіх зірок і отримав дохід у майже 90 мільйонів доларів. Але Двейн відомий не лише як актор, але й як реслер, а також як співак і музикант – він грає на гітарі.

Цікавий факт:

Зріст Двейна Джонсона 196 см, вага – 118 кг

Двейн Скеля Джонсон – біографія

Двейн Джонсон народився 2 травня 1972 року у Сполучених Штатах. У дитинстві жив у Каліфорнії, Новій Зеландії, на Гавайях, у Пенсильванії. У молодості у Флориді та Канаді, потім повернувся у Майамі (Флорида, США) де мешкає і нині. Уся родина Двейна була пов’язана із реслінгом: батько і дід по матері брали участь у змаганнях, а бабуся була промоутером боїв.

Цікавий факт:

Найвпливовіша федерація реслінгу WWE назвала Двейна Джонсона №5 у списку 50-и найкращих реслерів за всю історію.

Як Двейн Джонсон виглядав раніше?

Цікавий факт:

Яка у Двейна Джонсона освіта? Двейн – психолог і кримінолог! Він отримав бакалаврську ступінь з цих спеціальностей в Університеті Майамі.

Кар’єра Двейна Джонсона в кіно

Акторська кар’єра зірки реслінгу почалася з ролей у телесеріалах 1999-го року – він зіграв епізодичних персонажів у таких популярних у США телепроектах як “Зоряний Шлях” та “Шоу 70-х” (у цьому серіалі Двейн зіграв роль власного батька Роккі Джонсона, зірки реслінгу 1970-х років).

Зніматися у кіно почав з 2001 року – першою помітною роллю на великому екрані став персонаж Цар скорпіонів з пригодницької стрічки “Мумія повертається”. Дебют Двейна Джонсона в кіно виявився настільки вдалим, що продюсери зняли окремий фільм про персонажа Скелі – “Цар скорпіонів” (2002).

Цікавий факт:

Зігравши у фільмі “Цар скорпіонів”, Двейн Джонсон потрапив до Книги рекордів Гіннесу – це був найдорожчий дебют головного героя в історії кіно: Скеля отримав 5,5 мільйонів долларів за свою першу головну роль.

Після цього Двейн знявся у десятках стрічок, озвучував героїв анімаційних фільмів, з’являвся у великій кількості серіалів і навіть став кінопродюсером.

Фільмографія Двейна Джонсона:

Мумія повертається (2001)

Цар Скорпіонів (2002)

Скарби Амазонки (2003)

Широко крокуючи (2004)

Будь крутішим (2005)

Дум (Doom) (2005)

Другий шанс (2006)

План гри (2007)

Казки Півдня (2007)

Будь кмітливим (2008)

Відьмина гора (2009)

Зубна фея (2010) – дивіться в суботу о 15:00 на ICTV

Копи на підхваті (2010)

Швидше кулі (2010)

Форсаж-5 (2011)

Подорож-2: Таємничий острів (2012) – дивіться в суботу о 13:30 та в неділю о 20:30 на ICTV

Стукач (2013)

Джі Ай Джо: Атака Кобри-2 (2013)

Кров’ю і потом. Анаболіки (2013)

Форсаж-6 (2013)

Емпайр Стейт (2013)

Геракл (2014)

Форсаж-7 (2015)

Розлом Сан-Андреас (2015)

Півтора шпигуна (2016) – дивіться в суботу о 21:15 та у неділю о 16:45 на ICTV

Форсаж-8 (2017)

Рятувальники Малібу (2017) – дивіться у неділю о 22:30 на ICTV

Джуманджи: Поклик джунглів (2017) – дивіться в суботу о 16:50 та у неділю о 12:15 на ICTV

Ремпейдж (2018)

Хмарочос (2018)

Форсаж: Гоббс та Шоу (2019)

Джуманджи: Новий рівень (2019)

Яким спортом займався Двейн Джонсон?

У старшій школі займався боротьбою, легкою атлектикою, але найбільший талант проявив в американському футболі. Це дозволило йому отримати спортивну стипендію і вступити до Університету Майамі. Разом із командою “Маймаі Харрікейнс” 1991 року став переможцем національного чемпіонату NCAA (престижної першості США серед клубів університетів та коледжів). Після завершення навчання підписав контракт з канадською командою “Калгарі Стампідерс”, але відіграв за неї лише рік. Двейн Джонсон був змушений завершити професійну футбольну кар’єру через травму спини.

Цікавий факт:

Двейн Джонсон грав на позиції дефенсів текл – зазвичай це найбільший і найсильніший гравець команди, ключовий елемент оборони, який блокує нападників і збиває їх з ніг.

Реслінг: як Двейн Джонсон став Скелею?

Двейн Джонсон дебютував у реслінгу 1996 року під іменем Роккі Майвіа. Псевдонім було зіставлено з імен батька (Роккі Джонсон) та діда (Пітер Майвіа). Промоутери наголошували, що Двейн – перший в історії реслер у третьому поколінні.

Реслінг – театралізоване спортивне шоу, в якому об’єднані боротьба і робота на публіку. Згідно з його традиціями все реслери діляться на “хороших” (так звані “фейси”) і “поганих хлопців” (так звані “хіли”). Персонаж Дуейна Джонсона Роккі Майвіа виступав як “фейс”, тобто – хороший хлопець. Але потім через декілька прикрих поразок і втоми аудиторії від одноманітності “хорошого Роккі”, Дуейн змінив амплуа і став виходити на арену як “хіл”. Саме як “поганий хлопець” він бере собі ім’я Скала Роккі Майвіа, яке незабаром скорочує просто до Скелі (The Rock). З цього часу починається зліт кар’єри в реслінгу, в якій було безліч яскравих шоу, ефектних нокаутів і чемпіонських титулів.

2004-го року Скеля оголосив про завершення кар’єри реслера і сконцентрувався на роботі в кіно. З 2011-го року він почав поодинокі виступи і у 2012-2013 роках навіть здобув і захищав свій останній титул Чемпіона WWЕ.

Усі титули та досягнення Двейна Скелі Джонсона в реслінгу:

Чемпіон WWF/WWE – 8 разів

Інтерконтинентальний чемпіон WWF – 2 рази

Командний чермпіон світу з реслінгу – 5 разів

Чемпіон WCW у важкій вазі – 2 рази

Переможець Королівської битви 2000 року

Чемпіон Потрійної Корони (шостий)

Лауреат премії Слеммі (Оскар у світі реслінгу) – 8 разів

Найпопулярніший реслер року – 2 рази (1999, 2000)

Найкращий матч року – 2 рази (1999, 2002)

Цікавий факт:

Який у Двейна Джонсона колір шкіри? Двейн Джонсон має екзотичний вигляд, який пояснюється походженням: батько був темношкірим канадцем, а мати – полінезійкою з тихоокеанських островів Самоа.

Особисте життя Двейна Джонсона

Розлучений. Від першого шлюбу (1997-2007) з Дені Гарсіа має доньку Сімон Александру (2001 року народження). Має ще двох доньок (2015 і 2019 років народження) від своєї дівчини Лорен Хешіан.

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