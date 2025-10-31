Історії, що вражають: телеканал ICTV2 покаже прем’єру документального фільму «Потяг до життя»

До Дня залізничника України, що відзначається 4 листопада, телеканал ICTV2 покаже прем’єру документального фільму «Потяг до життя». Це історія про звичайних працівників залізниці, які з початку повномасштабного вторгнення рятували життя українців, іноді – ціною власного. Режисером фільму «Потяг до життя» виступив Олександр Тіменко, добре знайомий глядачам за відомим серіалом «Спіймати Кайдаша». Стрічка «Потяг до життя» – його новий повнометражний документальний фільм про людей, вчинки і дії яких вражають.

В перші часи повномасштабного вторгнення залізниця стала справжньою дорогою порятунку, найнадійнішим шляхом евакуації для мільйонів українців. Поїзди курсували, незважаючи на бойові дії, вибухи, смертельну небезпеку, щоденно і щогодинно везучи людей в більш безпечні регіони України. Попри ракетні обстріли, розбиті шляхи “Укрзалізниця” працювала. Наймасовіша евакуація населення в умовах бойових дій стала можливою завдяки мужності і невтомності працівників «Укрзалізниці».









У стрічці — понад 60 свідчень працівників залізниці: провідників, машиністів, диспетчерів, керівників усіх ланок з різних регіонів країни. Рейси з порятунку потребували від залізничників не тільки професійних навичок, а й людяності, сміливості, душевних сил і гумору, а іноді й жертовності. В екстремальних воєнних умовах працівники залізниці робили все можливе і неможливе. щоб врятувати пасажирів.

Під час евакуаційних рейсів було знято понад 100 годин матеріалу: інтерв’ю і зізнань як робітників залізниці, так і звичайних людей, які врятувалися від смертельної небезпеки. У фільмі знайшли відображення історії майстерності машиністів, диспетчерів, чергових по станціям та інших робітників, що під обстрілами вивозили цистерни з небезпечними речовинами, перебуваючи за крок від техногенних катастроф.

Фільм містить унікальні розповіді про перший повноцінний шпиталь в історії світових воєн, що курсував залізницею. Вперше розкрито про дії працівників, які здійснювали штучне сходження вагонів, щоб столиця України не потрапила у ворожу облогу. Також є щемкі історії про сміливість дівчат-диспетчерок: вони керували потягами, навіть коли в приміщенні вилітали шибки від вибухів.

Географія зйомок фільму обширна, охоплює не тільки Україну, а й Європу — від Краматорська й Ірпеня до Варшави, Берліна й Парижа.

«Укрзалізниця» стала українським Ноєвим ковчегом, — каже у фільмі Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Фільм також містить коментарі відомих людей, які стали свідками рейсів порятунку «Укрзалізниці». Серед них – прем’єр-міністр Великої Британії того часу Борис Джонсон, голлівудський актор і посол доброї волі UNICEF Орландо Блум, всесвітнього відомий футболіст та амбасадор United24 Андрій Шевченко.

Закадровий текст читає відома українська акторка Римма Зюбіна: її голос підкреслює емоційну напругу і драматизм подій стрічки.

Зйомки і виробництво фільму здійснювала кінокомпанія Kalyna film у партнерстві з Благодійним Фондом “СЛАВА УКРАЇНІ” за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Автори сценарію: Галина Храпко, Дмитро Драбик

Режисер фільму: Олександр Тіменко.