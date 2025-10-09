Історії, що чекали на екранізацію роками: ТОП українських фільмів-довгобудів

В українському кіно є стрічки, шлях до великого екрана яких тривав не один рік. Проблеми з фінансуванням, зміни творчих команд, затяжні зйомки або робота над сценарієм – усе це перетворювало деякі проєкти на справжні довгобуди. У цьому матеріалі ми зібрали найвідоміші українські фільми, які пройшли тернистий шлях від задуму до прем’єри.

«Довбуш»

(реж. Олесь Санін)

Це один із найяскравіших прикладів українського кінодовгобуду. Ідея зняти стрічку про Олексу Довбуша виникла у Олеся Саніна ще в 2013 році, але глядачі її побачили лише в серпні 2023-го. Повнометражний історичний екшн про легендарного опришка Олексу Довбуша (Сергій Стрельніков) мав амбіцію стати справжнім блокбастером – із масштабними батальними сценами, автентичними костюмами та зйомками в Карпатах.

Проте на шляху до релізу фільм неодноразово зіштовхувався з фінансовими труднощами та затримками у виробництві. Частину бюджету виділило Держкіно, але навіть за державної підтримки процес тривав довго. Крім того, пандемія COVID-19 та повномасштабне вторгнення Росії в Україну додатково вплинули на строки завершення та релізу фільму.

Утім, попри всі труднощі, «Довбуш» таки вийшов у прокат і став важливою подією для українського кіно, зібравши рекордні касові збори серед національних фільмів 2023 року.

Телевізійна премʼєра стрічки відбулася 24 серпня 2024 року на телеканалі ICTV2.

«Додому»

(реж. Наріман Алієв)

Стрічка хоч і не знімалась десятиліттями, проте має за собою історію створення, яка почалася задовго до самого знімального процесу. Ідея фільму визрівала ще з часів перших короткометражок Алієва, а сценарій він виношував протягом кількох років.

Команда два роки їздила на різні фестивалі, кіноринки, воркшопи, де презентувала фільм. Зйомки стартували в 2018 році. І вже за рік він потрапив до програми «Особливий погляд» Каннського кінофестивалю (2019), що стало справжнім проривом для українського авторського кіно.

“Ми два роки їздили по кіноринкам і два роки презентували свій проект. Навіть під час зйомок може бути відчуття, що ти частково фізично перегорів до картини, але ти не можеш зупинитися і охолонути до нього. Прем’єра в Каннах для того, щоб прийти і зрозуміти, що все це було недаремно, щоб вперше побачити свій фільм на великому екрані”, – зазначив в одному з інтервʼю режисер Наріман Алієв.

За сюжетом, у кримського татарина Мустафи (Ахтем Сеітаблаєв) помирає його первісток, Назім. Батько приїжджає до Києва, куди його два сини поїхали після анексії Криму, аби повернути молодшого сина Аліма додому, а старшого поховати на батьківщині в Криму згідно з мусульманськими традиціями. Фільм був висунутий від України на «Оскар» і став важливою віхою в новітній історії українського кінематографа.

«Ти – космос»

(реж. Павло Остріков)

Сценарій дебютного повнометражного фільму Павло Остріков почав писати ще у 2015 році. Історія зазнавала численних змін – від ситкомного тону до глибшої наукової та драматичної основи. Режисер консультувався з астрофізиками, дорослішав сам і змінював сценарій разом із собою.

Попри бажання Павла зняти стрічку якомога раніше, виробництво почалося лише після зустрічі з продюсером Володимиром Яценком у 2017 році. Фільм вигравав пітчинги Держкіно, однак через зміну керівництва й скорочення фінансування виробництво кілька разів відкладали. Основні зйомки відбулися восени 2021 року, а сцени «в космосі» планували на початок 2022-го – та завадила війна.

Проєкт відновили лише восени 2022-го. Через загрозу обстрілів запрошена французька акторка не змогла приїхати, тож роль виконала Дарія Плахтій, яка екстрено прибула з Англії. До 2024 року тривала робота над спецефектами, записом голосу на відстані, CGI-кадрами та фінальним монтажем.

Фільм, що починався як мрія молодого режисера, пройшов складний шлях, але, врешті, глядач зможе побачити премʼєру на великих екранах вже 20 листопада і переконатись, що це все було того вартим!

Сюжет стрічки розповідає про українського космічного далекобійника Андрія (Володимир Кравчук) який перевозить ядерні відходи з Землі на супутник Юпітера. Після несподіваного вибуху Землі, уламки якої знищують все навколо, Андрій залишається останньою людиною у Всесвіті. Та раптом на зв’язок виходить француженка Катрін (Дарія Плахтій), яка потребує допомоги. Попри відстань та перешкоди, Андрій вирішує врятувати її за будь-яку ціну.

Дивіться премʼєру у кіно 20 листопада!