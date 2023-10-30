Від втрати до натхнення: Історія 13-річного Нікіти, який готується зануритися у світ IT

Нікіта Бендер живе у місті Кременчук, Полтавської області, серед мальовничих річок та озер. Раніше вони з сімʼєю любили кататись на човні, насолоджуючись природою.

Але все змінилось після повномасштабного вторгнення. Батько Нікіти відправився на фронт, а вже у липні 2022 року загинув від ракетного обстрілу. Ця втрата була важкою для сімʼї, але друзі та знайомі як могли підтримали маму з сином у цей важкий час.

Нікіті зараз 13 років, попри втрату, він зростає добрим та веселим хлопчиком. Нещодавно Нікіта став підопічним благодійного фонду «Діти Героїв», який допомагає дітям, що втратили батьків через війну.

Фонд відправив Нікіту на відпочинок в IT-табір. Там він вперше занурився в айті-світ і проявив свій талант: вони разом з командою розробляли стартап і в результаті перемогли! А ще у таборі Нікіта познайомився з розробкою сайтів, навчився працювати з фотошопом і йому це дуже сподобалось. Тепер Нікіта мріє стати маркетологом або веб-дизайнером, коли виросте.

Завдяки фонду Нікіта вже почав відвідувати онлайн-заняття з математики та англійської, які допомагають йому в розвитку. А також фонд «Діти Героїв» виконав велике бажання хлопчика — подарував його ноутбук, з допомогою якого Нікіта зможе ефективніше навчатися.

Окрім цього, Нікіта цікавиться їздою на пітбайку. Він хоче власний мотоцикл і продовжує навчатися, щоб в майбутньому здійснити всі свої мрії!

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66% сімей, які знаходяться під опікою фонду «Діти Героїв», мають скрутне фінансове становище, тож у цих дітей часто немає можливостей відвідувати додаткові курси чи гуртки, про які вони так мріють. Це стосується і сучасної ІТ-освіти.

Саме для того, аби надати шанс Нікіті та 3 000 підопічних дітей загиблих Героїв здобути нові навички та розкрити свій потенціал у сфері ІТ благодійний фонд «Діти Героїв», онлайн ІТ-академія для дітей та підлітків GoITeens разом з благодійною платформою dobro.ua запустили збір на освіту. Аби діти мали можливість стати успішними та розпочати кар’єру ще до вступу в університет. Аби розширити свої знання та навички, знайти нових друзів та інтереси. Ми створили великий благодійний збір, аби до нього долучалися всі охочі і відчували свою дотичність до виховання дітей, чиї батьки були вбиті ворогом за нашу Незалежність.



Приєднатися до проєкту можуть як звичайні небайдужі люди, зробивши внесок від 1 гривні на сайті благодійної платформи dobro.ua, також і соціально-відповідальні компанії. Всі 100% зібраних коштів підуть на оплату освітніх програм для дітей Героїв.



Ми віримо в те, що спільними зусиллями такі діти як Даша будуть мати системну, грунтовну, важливу підтримку з боку суспільства та зможуть досягти успіхів в майбутньому.