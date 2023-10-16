«Як це тато більше не повернеться, я ж тільки нещодавно з ним розмовляв?»: Історія Дмитра, який мріє про свою ІТ-компанію

17-річний Дмитро Бендер вчиться на автослюсаря у місцевому коледжі. Але його справжнє покликання — це ІТ.

Через війну хлопцю довелось пережити важку для нього втрату — втрату батька, який добровільно пішов на війну, захищати рідну країну. Мама не знала, як сказати сину про те, що тато загинув. А коли сказала, то Діма не повірив: «Як це тата немає? Я з ним тільки-но розмовляв». Дімі було дуже важко прийняти цей факт, йому досі не вистачає чоловічого плеча. Але справлятись з цим життєвим викликом хлопцю допомагають рідні, друзі, заняття боксом. А також навчання та компʼютер, який він отримав у подарунок від благодійного фонду «Діти Героїв». Фонд допомагає дітям, які втратили батьків через війну.

Хлопець давно мріяв вивчати програмування, але у сімʼї не було можливості оплатити курси чи придбати ноутбук. Та коли Дмитро Бендер став підопічним фонду, йому подарували ноутбук та надали можливість вивчати Python на ІТ-курсах.

А потім хлопцю випала можливість безкоштовно поїхати в ІТ-табір завдяки Фонду. Там у таборі вони створювали ідеї власних стартапів, відвідували цікаві лекції. Дімі настільки сподобалось, що у нього зʼявилась ще більш глобальна мрія — створити свою власну, хоча б невеличку ІТ-компанію!

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66% сімей, які знаходяться під опікою фонду «Діти Героїв», мають скрутне фінансове становище, тож у цих дітей часто немає можливостей відвідувати додаткові курси чи гуртки, про які вони так мріють. Це стосується і сучасної ІТ-освіти.

Саме для того, аби надати шанс Дмитру та 3 000 підопічних дітей загиблих Героїв здобути нові навички та розкрити свій потенціал у сфері ІТ благодійний фонд «Діти Героїв», онлайн ІТ-академія для дітей та підлітків GoITeens разом з благодійною платформою dobro.ua запустили збір на освіту. Аби діти мали можливість стати успішними та розпочати кар’єру ще до вступу в університет. Аби розширити свої знання та навички, знайти нових друзів та інтереси. Ми створили великий благодійний збір, аби до нього долучалися всі охочі і відчували свою дотичність до виховання дітей, чиї батьки були вбиті ворогом за нашу Незалежність.



Приєднатися до проєкту можуть як звичайні небайдужі люди, зробивши внесок від 1 гривні на сайті благодійної платформи dobro.ua, також і соціально-відповідальні компанії. Всі 100% зібраних коштів підуть на оплату освітніх програм для дітей Героїв.



Ми віримо в те, що спільними зусиллями такі діти як Даша будуть мати системну, грунтовну, важливу підтримку з боку суспільства та зможуть досягти успіхів в майбутньому.