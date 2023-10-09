«Тата вже немає?»: Історія Даші, яка після смерті тата захопилась відеозйомкою

Даша Довгошей народилася в день народження свого тата — 8 жовтня, і стала для нього найціннішим подарунком. Зростала дівчинка у Великій Михайлівці, Одеської області. Завжди була веселою, активною та лагідною. Завжди поважала рідних і обожнювала свого татка, поки його життя не забрала клята війна.

Олександр, тато Даші, у перші дні війни пішов захищати Батьківщину. Але під час одного з бойових завдань в Херсонській області, чоловік трагічно загинув.

Мама Тетяна розповідає про ті часи:

«Коли я дізналася, що Олександр загинув, я не знала як сказати дітям. Але коли я зайшла до них у кімнату, Даша відразу все зрозуміла. Вона тільки запитала: «Тата вже немає?» І розплакалася».

Зараз дівчинці 12 років і вона дуже важко переживає втрату. Допомагає їй справлятися з цим болем — хобі. Даша захоплюється малюванням та відеозйомкою.

Після смерті тата Даша Довгошей стала підопічною фонду«Діти Героїв», який допомагає дітям, що втратили батьків через війну. Фонд подарував дівчинці планшет. Але головне для сімʼї — це те, що фонд допоміг Даші наблизитись до своєї мрії.

А саме — запропонував навчання на курсах з відеозйомки та монтажу від кіностудії Довженка. Даша з радістю погодилась. Дівчинку дуже захопило навчання за такою тематикою — її роботи отримали схвальні відгуки від викладачів. Даша закінчила навчання та отримала сертифікат із фільмування та монтажу. А тепер мріє продовжити навчання і потрапити на ІТ-курс благодійного проєкту “Навчимо Дітей Героїв” з діджитал-дизайну, аби здобувати навички, корисні для майбутньої професії.



66% сімей, які знаходяться під опікою фонду «Діти Героїв», мають скрутне фінансове становище, тож у цих дітей часто немає можливостей відвідувати додаткові курси чи гуртки, про які вони так мріють. Це стосується і сучасної ІТ-освіти.

Саме для того, аби надати шанс Даші та 3 000 підопічних дітей загиблих Героїв здобути нові навички та розкрити свій потенціал у сфері ІТ благодійний фонд «Діти Героїв», онлайн ІТ-академія для дітей та підлітків GoITeens разом з благодійною платформою dobro.ua запустили збір на освіту. Аби діти мали можливість стати успішними та розпочати кар’єру ще до вступу в університет. Аби розширити свої знання та навички, знайти нових друзів та інтереси. Ми створили великий благодійний збір, аби до нього долучалися всі охочі і відчували свою дотичність до виховання дітей, чиї батьки були вбиті ворогом за нашу Незалежність.



Приєднатися до проєкту можуть як звичайні небайдужі люди, зробивши внесок від 1 гривні на сайті благодійної платформи dobro.ua, також і соціально-відповідальні компанії. Всі 100% зібраних коштів підуть на оплату освітніх програм для дітей Героїв.



Ми віримо в те, що спільними зусиллями такі діти як Даша будуть мати системну, грунтовну, важливу підтримку з боку суспільства та зможуть досягти успіхів в майбутньому.