“Україна – суверенна та незалежна держава”: Олена Фроляк звернулась до українців і світу в День конституції

Керівниця інформаційної служби телеканалу ICTV і ведуча марафону Єдині новини Олена Фроляк знялась у патріотичному ролику до Дня конституції України. Разом з іншими ведучими марафону вона висловила українцям натхненні словами підтримки і наголосила на основних засадах нашої нації, які ми маємо боронити.

28 червня цього року Україна відзначає 27-му річницю прийняття Конституції – головного документа держави про права і свободи. А ще – про гідність, цінності, коди нації та нескореність. У час, коли росія посягнула на суверенність нашої держави і порушила закони нашої Конституції, українці мають памʼятати, що разом ми здатні побороти навіть найжорстокішого ворога. Саме про це і йдеться у натхненному ролику.

“Україна – суверенна та незалежна держава”, – звернулась у відео до українців та всього світу Олена.

Ролик сповнений широких сенсів. Тут показали кадри історичних памʼяток та визначних місць України, які формують нашу самобутність – памʼятник автору Конституції Пилипу Орлику, вершину Говерли, соняшникові поля на Сході України та вільні простори Херсонщини. Доповнили відео сюжетами головних сторінок нашої історії, кадрами українських стягів у різних куточках країни, кульмінаційними подіями Революції Гідності, переможними кадрами війни і щасливими кадрами звільнених з російської окупації родин.

“Ми ніколи не пробачимо ворогу усе, що ми любимо”, – наголосив ведучий програми “Вікна-новини” Орест Дрималовський.

Відео транслюється в ефірі національного марафону, а також доступне для перегляду на ютуб-каналі телеканалу ICTV: