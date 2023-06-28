Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Онлайн Факти Проєкти Телепрограма ICTV Серіали
Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Головна / “Україна – суверенна та незалежна держава”: Олена Фроляк звернулась до українців і світу в День конституції / 28.06.2023 13:12
28.06.2023 13:12
Поділитися

“Україна – суверенна та незалежна держава”: Олена Фроляк звернулась до українців і світу в День конституції

“Україна – суверенна та незалежна держава”: Олена Фроляк звернулась до українців і світу в День конституції

Керівниця інформаційної служби телеканалу ICTV і ведуча марафону Єдині новини Олена Фроляк знялась у патріотичному ролику до Дня конституції України. Разом з іншими ведучими марафону вона висловила українцям натхненні словами підтримки і наголосила на основних засадах нашої нації, які ми маємо боронити. 

28 червня цього року Україна відзначає 27-му річницю прийняття Конституції – головного документа держави про права і свободи. А ще – про гідність, цінності, коди нації та нескореність. У час, коли росія посягнула на суверенність нашої держави і порушила закони нашої Конституції, українці мають памʼятати, що разом ми здатні побороти навіть найжорстокішого ворога. Саме про це і йдеться у натхненному ролику.

“Україна – суверенна та незалежна держава”, – звернулась у відео до українців та всього світу Олена. 

Ролик сповнений широких сенсів. Тут показали кадри історичних памʼяток та визначних місць України, які формують нашу самобутність – памʼятник автору Конституції Пилипу Орлику, вершину Говерли, соняшникові поля на Сході України та вільні простори Херсонщини. Доповнили відео сюжетами головних сторінок нашої історії, кадрами українських стягів у різних куточках країни, кульмінаційними подіями Революції Гідності, переможними кадрами війни і щасливими кадрами звільнених з російської окупації родин. 

“Ми ніколи не пробачимо ворогу усе, що ми любимо”, – наголосив ведучий програми “Вікна-новини” Орест Дрималовський. 

Відео транслюється в ефірі національного марафону, а також доступне для перегляду на ютуб-каналі телеканалу ICTV

Також по темі: «Не знала ні слова українською» – ведуча новин Олена Фроляк зізналась, як після переїзду в Україну вивчала мову з нуля, і дала свої поради Ведуча Олена Фроляк розповіла, що думає про українців, які живуть за кордоном Що почитати для розширення світогляду: книжкова порада від ведучої Олени Фроляк
Теги: День Конституції, Олена Фроляк
28.06.2023 13:12

Топ-відео

41:00
40:31
42:34
42:09
Показати ще

Гарячі матеріали

“Україна – суверенна та незалежна держава”: Олена Фроляк звернулась до українців і світу в День конституції

ICTV2 змінює супутник: як самостійно оновити налаштування

Чому зараз важливі щоденники війни? Вадим Карпʼяк обговорив новий феномен часу з відомими письменниками на “Книжковому Арсеналі”

«Пишаюся, що тато воює за Україну»: боєць ЗСУ поговорив з рідними
Показати ще

Ведучі каналу

Олена Фроляк Станіслав Боклан Костянтин Стогній Вадим Карп’як Оксана Соколова
Показати ще

Дивіться на ICTV

День бабака Зараз в ефірі Державний Гімн України 00:00 Смертельна зброя (2016) 00:05
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВГОРУ