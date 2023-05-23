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Головна / «Не знала ні слова українською» – ведуча новин Олена Фроляк зізналась, як після переїзду в Україну вивчала мову з нуля, і дала свої поради / 23.05.2023 17:04
23.05.2023 17:04
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«Не знала ні слова українською» – ведуча новин Олена Фроляк зізналась, як після переїзду в Україну вивчала мову з нуля, і дала свої поради

«Не знала ні слова українською» – ведуча новин Олена Фроляк зізналась, як після переїзду в Україну вивчала мову з нуля, і дала свої поради

Керівниця інформаційної служби телеканалу ICTV і ведуча марафону Єдині новини Олена Фроляк розповіла, коли вперше заговорила українською та з якими труднощами стикнулася. 

Хоча рідним містом для себе ведуча вважає місто Косів на Івано-Франківщині, народилася вона в Казахстані. Тільки в 6 років вона вперше приїхала в Україну і почала опановувати нову для себе мову. 

«Мій батько закінчив Чернівецький медичний інститут. В Радянському союзі після вишу треба було три роки відпрацювати там, де скажуть. Його направили піднімати цілину у Казахстані, як і багатьох в той час. Там він познайомився з моєю мамою, потім народилася я», – згадує Олена.

Ведуча розповідає, що батько дуже сумував за Україною, тому сім’я згодом переїхала до Косова, де пообіцяли роботу.

«Мені було шість. До школи залишався ще рік, тому віддали до дитячого садка, – говорить Фроляк. – Я не знала ні слова українською, тому мене називали «москалькою». Не знала, що це означає, але було образливо. Та за місяць я вже опанувала українську, говорила з гуцульськими словечками та інтонацією. У Косові пройшли моє дитинство, юність, перше кохання – одні з найщасливіших років».

Ведуча впевнена, що виконуючи прості поради, можна безболісно перейти на українську мову і в дорослому віці.

Оточити себе україномовним середовищем. Найлегше заговорити будь-якою мовою,  якщо чуєш і бачиш її щодня. Сьогодні це можна зробити й самому, за допомогою фільмів, книг, музики. Культура державною мовою зараз розвивається з кожним днем все активніше.

Вести балачки українською. Розмови з рідними і друзями нас стимулюють найбільше. Тому використовуючи українську у побуті, в першу чергу, ви навчитеся по-новому висловлювати свої почуття, мрії і переживання. А це ще один важливий крок до змін.

Не боятися помилок. Будь-який вчитель іноземної вам порадить не зациклюватися на неточностях і просто говорити. Чому з українською має бути інакше? Помилки — це нормально для будь-якого навчання. Тому не соромтеся і прямуйте до своєї цілі.

Теги: Олена Фроляк
23.05.2023 17:04

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