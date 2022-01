ICTV – знову перший телеканал країни за підсумками 2021

ICTV підтвердив звання першої кнопки та знову став лідером серед національних мовників. 2021 рік телеканал завершив з переможною часткою 9,4% за комерційною аудиторією*.

«Минулий рік був насправді турбулентним для нас, як і для більшості каналів. Однак загальними результатами ми задоволені. Канал зберіг лідерську позицію, якої ми досягли восени 2019-го. Вважаю, що можемо бути і кращими, адже порівнюємо себе із самими собою, хочеться все вище і вище. Думаю, це нас і чекає у 2022», ‒ поділилася керуюча директорка ICTV Анастасія Штейнгауз.

Шість місяців у 2021-му ICTV був першим серед усіх українських каналів за часткою і рейтингом, лідером перегляду він був 140 днів у році.

Новинки 2021

Наприкінці року ICTV вразив легендою – інтелектуальним шоу «Хто хоче стати мільйонером?» Кожен його випуск подивилося понад 2,3 млн глядачів, проєкт став лідером слоту. У шоу з’явився свій перший переможець ‒ мільйонером став Олег Мороз із Сумщини, оператор на пошті і музичний керівник у дитсадку.

Прем’єрою серпня став проєкт «Прихована небезпека» з новим ведучим Олексієм Душкою. У випусках він досліджував, які небезпеки нас можуть очікувати у повсякденні та як від них вберегтися.

Грандіозною зміною стала оновлена студія «Фактів тижня», «Свободи слова» та «Ранку у Великому Місті». Облаштування нового простору зайняло приблизно пів року. Для підсумкової недільної програми був оновлений графічний дизайн, який посилив головну ідею: розповідати просто й наочно про складні речі. Студія для «Свободи слова» доповнилася інтерактивними панорамними екранами, які створюють ефект присутності у нічному Києві в реальному часі. Креативна група також оновила всю графіку в ефірі програми та додала віртуальну частину студії, що відтворює інфографіку для легшого сприйняття інформації глядачами.

Водночас студія «Ранку у Великому Місті» стала першою віртуальною студією в Україні. Таку саму технологію використовували навіть для зйомок голлівудських хітів: «Володаря перснів», «Великого Гетсбі», «Гаррі Поттера». Майданчик обладнали сучасним операторським краном, який оживляє подачу інформації та радує глядачів динамічною картинкою.

Наші інформаційні програми

Беззмінно високий рівень якості демонструють новинні випуски «Фактів». Цьогоріч їх подивилося понад 27 млн глядачів, що забезпечило середню частку за рік 10,01%*. А під Новий рік, 29 грудня, випуск «Фактів» о 15:45 встановив історичний рекорд слоту і показав частку 20,7%*.

Свій недільний вечір суттєва частина українців присвячує підсумковій аналітичній програмі «Факти тижня». Останні два місяці року щонеділі проєкт ставав лідером перегляду. Середня частка за рік – 11,37%*.

Понад третина українців, 14,4 млн глядачів, 2021-го починали день з ICTV. «Ранок у Великому Місті» став найкращим ранковим шоу у 2021-му з часткою 15,78%* серед чоловіків. Першість проєкт виборює уже шостий рік поспіль.

Бійцями інформаційного фронту залишаються команди проєктів «Гражданская оборона», «Антизомби» і «Секретный фронт». Уже сьомий рік поспіль у їхніх випусках автори протидіють російській пропаганді та розповідають українцям правду про війну на сході України. Більше як 23 млн глядачів подивилися випуски цих програм 2021 року.

Цього літа ICTV презентував фільм власного виробництва «МН-17. Роки брехні». Він досяг шаленої частки – 10,3%*. Отож «МН-17. Роки брехні» був найкращим праймовим документальним проєктом телеканалу з 2019 року. Всього фільм подивилося понад 2,8 млн глядачів (4+, вся Україна).

Наші серіали

До 10 найкращих серіалів року за чоловічою аудиторією 18-54 р. увійшли детективи «Найкращий сищик», «Розтин покаже-2», «Дільничний з ДВРЗ-2» та комедійний серіал «На трьох».

У 2021-му на глядачів ICTV очікували як новинки, так і продовження вже улюблених історій.

У березні на екрани повернувся «Пес» із неймовірними історіями і розслідуваннями. За рейтингом 3,12%* «Пес-6» увійшов до п’ятірки усіх прем’єрних серіалів на українському телебаченні 2021 року, а за охопленням забрав перше місце. За пригодами Пса і Максимова спостерігало майже 12,5 млн українців.

На День захисників і захисниць України ICTV приготував подарунок – крутий екшн-серіал «Брюс» зі стріляниною, бандитськими розбірками та пошуками викрадених дітей. Гостросюжетний бойовик у дусі голлівудських фільмів особливо сподобався чоловікам, тож він увійшов до п’ятірки найкращих прем’єрних 4-серійних фільмів за чоловічою аудиторією, 18-54 р.

Новорічним подарунком від ICTV став фільм «Дільничний з ДВРЗ: операція Новий рік». За святковими пригодами улюблених дільничних Сергія Бондаря і Петра Дзюби стежило понад 3,4 млн українців.

Наш гумор

Лідером жанру в Україні незмінно залишається «Дизель Шоу» від Dizel Studio. Як і торік, проєкт відривається далеко вперед від найближчих конкурентів ‒ середня частка випусків становила 15,54%*. А на Святвечір «Дизелі» встановили власний рекорд року ‒ частка сягнула 17,63%*

Грудень був особливо зворушливим для «дизелів», адже команда проєкту вирішила зробити трішки щасливішими не тільки своїх постійних глядачів, а й дітей, яким потрібна допомога. Із заробітку з грудневих концертів артисти пожертвували мільйон гривень благодійній платформі Dobro.ua на операції маленьких пацієнтів Національного інституту серцево-судинної хірургії імeні М. Амосова. Переданої суми вистачило на 11 серцевих імплантів.

Наші нагороди

У 2021-му відразу три проєкти ICTV потрапили до шорт-листів найвідомішої міжнародної премії у сфері маркетингу, дизайну та промоушену – PromaxBDA Awards. Серіал «Козаки. Абсолютно брехлива історія» отримав золото у номінації “Програмний логотип”.

А ранкова програма на ICTV отримала головну відзнаку премії Ukrainian Design: The Very Best Of у номінації Promo Spot: Motion Graphics, Moving Image, Video. Виграшним стало ефірне промо. Дизайн-бюро StarLight Media вперше оновило все графічне оформлення та логотип з часу заснування «Ранку у Великому Місті». Через дизайн та ролик автори передали динаміку ранкового міста, аби вона, як і проєкт, заряджала глядача енергією на увесь день.

Наші соціальні мережі

YouTube-канал «Фактів» ICTV відсвяткував свій перший мільйон підписників. До цього результату ресурс йшов з 2013 року. Так «Факти» приєдналися до сторінок каналу та серіалів ICTV, які раніше досягли мільйонної відмітки.

Також Facebook-сторінка ICTV стала першою серед національних телеканалів за охопленням, вона набрала 1 000 000 підписників.

Наші соціальні прєкти з ведучими

У квітні ведуча і головна редакторка «Фактів» на ICTV Олена Фроляк підписала меморандум про співпрацю з Мережею Глобального договору ООН в Україні. Вона стала першою амбасадоркою екологічного напряму діяльності організації. Олена Фроляк опікується блоком, що стосується охорони довкілля, розвитку і впровадження безпечних технологій. Сама ведуча вже давно обрала екосвідомий шлях та регулярно популяризує його в ефірі та поза ним.

Восени ведучий програми «Свобода слова» Вадим Карп’як взяв участь у дискусії щодо гендерних стереотипів у межах HeForShe University Tour. Цей глобальний майданчик дає можливість студентам українських вишів вільно дискутували про те, як часто вони стикаються з дискримінацією та що потрібно кожному робити, щоб усі мали рівні права.

Також ведуча “Ранку у Великому Місті” Юлія Зорій долучилася до проєкту #НеЗдається – кампанії із протидії домашньому насильству, що запустили StarLight Media та Інститут когнітивного моделювання (ІКМ) за підтримки Товариства Червоного Хреста України. Юлія озвучила важливе бажання — залишити проблему насильства в минулому.

Плани на 2022-й

Канал готує продовження найкращих успішних програм, серіалів та шоу, а також нові дивовижні проєкти, про які повідомить трохи згодом.

*Дані дослідження телеаудиторії належать Індустріальному телевізійному комітету (ІТК), надані каналом ICTV за показниками rat%, shr%. Аудиторія: 18-54 (50+). Детальніше по показниках та визначенням цільових аудиторій у глосарії ІТК.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.