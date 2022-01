ICTV – снова первый телеканал страны по итогам 2021

ICTV подтвердил звание первой кнопки и стал лидером среди национальных вещателей. 2021-й телеканал завершил с победной долей 9,4% по коммерческой аудитории*.

«Прошлый год был действительно турбулентным для нас, как и для большинства каналов. Однако общими результатами мы довольны. Канал сохранил лидерскую позицию, которой мы добились осенью 2019-го. Считаю, что можем быть и лучше, ведь сравниваем себя с самими собой, хочется все выше и выше. Думаю, это нас и ждет в 2022», – поделилась управляющий директор ICTV Анастасия Штейнгауз.

Шесть месяцев в 2021 году ICTV был первым среди всех украинских каналов по доле и рейтингу, лидером просмотра он был 140 дней в году.

Новинки 2021

В конце года ICTV поразил легендой – интеллектуальным шоу «Кто хочет стать миллионером?» Каждый его выпуск посмотрело более 2,3 млн зрителей, проект стал лидером слота. В шоу появился свой первый победитель – миллионером стал Олег Мороз из Сумщины, оператор на почте и музыкальный руководитель в детском саду.

Премьерой августа стал проект «Скрытая опасность» с новым ведущим Алексеем Душкой. В выпусках он исследовал, какие опасности могут ожидать в повседневной жизни и как от них уберечься.

Грандиозным изменением стала обновленная студия «Фактов недели», «Свободы слова» и «Утра в Большом Городе». Обустройство нового пространства заняло около полугода. Для итоговой воскресной программы был обновлен графический дизайн, подчеркивающий главную идею: рассказывать просто и наглядно о сложных вещах. Студия для «Свободы слова» дополнилась интерактивными панорамными экранами, создающими эффект присутствия в ночном Киеве в реальном времени. Креативная группа также обновила всю графику в эфире программы и добавила виртуальную часть студии, воспроизводящую инфографику для более легкого восприятия информации зрителями.

В то же время студия «Утра в Большом Городе» стала первой виртуальной студией в Украине. Такую же технологию использовали даже для съемок голливудских хитов: «Властелина колец», «Большого Гэтсби», «Гарри Поттера». Площадку оборудовали современным операторским краном, который оживляет подачу информации и радует зрителей динамичной картинкой.

Наши информационные программы

Бессменно высокий уровень качества показывают новостные выпуски «Фактов». В этом году их посмотрело более 27 млн ​​зрителей, что обеспечило среднюю долю за год 10,01%*. А к Новому году, 29 декабря, выпуск «Фактов» в 15:45 установил исторический рекорд слота и показал долю 20,7%*.

Свой воскресный вечер существенная часть украинцев посвящает итоговой аналитической программе «Факты недели». Последние два месяца года еженедельно проект становился лидером просмотра. Средняя доля за год – 11,37%*.

Более трети украинцев, 14,4 млн зрителей, в 2021-м начинали день с ICTV. «Утро в Большом Городе» стало лучшим утренним шоу в 2021-м с долей 15,78%* среди мужчин. Первенство проект одерживает уже шестой год подряд.

Бойцами информационного фронта остаются команды проектов «Гражданская оборона», «Антизомби» и «Секретный фронт». Уже седьмой год в их выпусках авторы противодействуют российской пропаганде и рассказывают украинцам правду о войне на востоке Украины. Более 23 млн зрителей посмотрели выпуски этих программ в 2021 году.

Этим летом ICTV представил фильм собственного производства «МН-17. Годы лжи». Он достиг доли 10,3%*. По итогу, «МН-17. Годы лжи» был лучшим прайменным документальным проектом телеканала с 2019 года. Всего фильм посмотрело более 2,8 млн зрителей (4+, вся Украина).

Наши сериалы

В 10 лучших сериалов года по мужской аудитории 18-54 вошли детективы «Лучший сыщик», «Вскрытие покажет-2», «Участковый с ДВРЗ-2» и комедийный сериал «На троих».

В 2021-м зрителей ICTV ожидали как новинки, так и продолжение уже любимых историй.

В марте на экраны вернулся «Пес» с невероятными историями и расследованиями. По рейтингу 3,12%* «Пес-6» вошел в пятерку всех премьерных сериалов на украинском телевидении 2021 года, а по охвату занял первое место. За приключениями Пса и Максимова наблюдало почти 12,5 млн украинцев.

На День защитников и защитниц Украины ICTV приготовил подарок – крутой экшн-сериал «Брюс» со стрельбой, бандитскими разборками и поисками похищенных детей. Остросюжетный боевик в духе голливудских фильмов особенно понравился мужчинам, так что вошел в пятерку лучших премьерных 4-серийных фильмов по мужской аудитории, 18-54 г.

Новогодним подарком от ICTV стал фильм «Участковый с ДВРЗ: операция Новый год». За праздничными приключениями любимых участковых Сергея Бондаря и Петра Дзюбы следило более 3,4 млн украинцев.

Наш юмор

Лидером жанра в Украине неизменно остается «Дизель Шоу» от Dizel Studio. Как и в прошлом году, проект отрывается далеко вперед от ближайших конкурентов – средняя доля выпусков составила 15,54%*. А на Сочельник «Дизели» установили собственный рекорд года – доля достигла 17,63%*

Декабрь был особенно трогательным для «дизелей», ведь команда проекта решила сделать немного счастливее не только своих постоянных зрителей, но и детей, которым нужна помощь. С заработка с декабрьских концертов артисты пожертвовали миллион гривен благотворительной платформе Dobro.ua на операции маленьких пациентов Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени М. Амосова. Переданной суммы хватило на 11 сердечных имплантов.

Наши награды

В 2021-м сразу три проекта ICTV попали в шорт-листы самой известной международной премии в сфере маркетинга, дизайна и промоушена – PromaxBDA Awards. Сериал «Казаки. Абсолютно лживая история» получил золото в номинации «Программный логотип».

А утренняя программа на ICTV получила главное отличие премии Ukrainian Design: The Very Best Of в номинации Promo Spot: Motion Graphics, Moving Image, Video. Выигрышным стало эфирное промо. Дизайн-бюро StarLight Media впервые обновило все графическое оформление и логотип с момента основания «Утра в Большом Городе». Через дизайн и ролик авторы передали динамику утреннего города, чтобы она, как и проект, заряжала зрителя энергией на весь день.

Наши социальные сети

YouTube-канал «Фактов» ICTV отпраздновал свой первый миллион подписчиков. К этому результату ресурс шел с 2013 года. Так «Факты» присоединились к страницам канала и сериалам ICTV, ранее достигшим миллионной отметки.

Facebook-страница ICTV стала первой среди национальных телеканалов по охвату, она набрала 1 000 000 подписчиков.

Наши социальные проекты с ведущими

В апреле ведущая и главная редактор «Фактов» на ICTV Елена Фроляк подписала меморандум о сотрудничестве с Сетью Глобального договора ООН в Украине. Она стала первым амбасадором экологического направления деятельности организации. Елена Фроляк занимается блоком, касающимся охраны окружающей среды, развития и внедрения безопасных технологий. Сама ведущая уже давно выбрала экосознательный путь и регулярно популяризирует его в эфире и вне его.

Осенью ведущий программы «Свобода слова» Вадим Карпяк принял участие в дискуссии по гендерным стереотипам в рамках HeForShe University Tour. Эта глобальная площадка позволяет студентам украинских вузов свободно дискутировать о том, как часто они сталкиваются с дискриминацией и что нужно каждому делать, чтобы все имели равные права.

Также ведущая «Утра в Большом Городе» Юлия Зорий присоединилась к проекту #НеЗдається — кампании по противодействию домашнему насилию, которые запустили StarLight Media и Институт когнитивного моделирования (ИКМ) при поддержке Общества Красного Креста Украины. Юлия озвучила важное желание ‒ оставить проблему насилия в прошлом.

Планы на 2022-й

Канал готовит продолжение лучших успешных программ, сериалов и шоу, а также новые удивительные проекты, о которых сообщит спустя некоторое время.

*Данные исследования телеаудитории принадлежат Индустриальному телевизионному комитету (ИТК), предоставленные каналом ICTV по показателям rat%, shr%. Аудитория: 18-54(50+). Детальнее по показателям и определению целевых аудиторий в глоссарии ИТК.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.