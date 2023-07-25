“Бажання бути разом було настільки великим”: на третю річницю весілля Юлія Зорій розказала свій секрет гармонійного шлюбу

25 липня ведуча ICTV Юлія Зорій та Міністр оборони України Олексій Резніков відзначають третю річницю шлюбу.

В 2020 році закохані побралися в досить незвичному місці – пункті пропуску “Каланчак”. Телеведуча розповіла, чому виникла ідея розписатись саме там, як прийти до гармонії в стосунках, а також про дати, які мають для них з Олексієм Резніковим більш особливе значення, ніж реєстрація шлюбу.

– Юліє, розкажіть про особливі дати у ваших стосунках?

– У нас є кілька прив’язок до дат – це дата нашого знайомства і дата мого повернення до Києва після початку повномасштабної війни. Я тоді виїжджала з Києва на два місяці. І день мого повернення став для Олексія суперважливим. А реєстрація шлюбу якось випала з цього списку.

– Чому саме дата вашого повернення? Йому було важливо, щоб ви були поруч?

– Окрім того, що він був виснажений фізично, адже спав по кілька годин, він був дуже виснажений ще й морально, почав згасати емоційно.

Олексій розумів, що не може сказати мені – «приїжджай», він би й сам за мене тут переживав, але потім дякував, що я сама вирішила. Казав, коли я повернулася, у нього з’явилися сили йти далі, бо моя присутність поряд була потрібна йому як повітря. Я й сама не усвідомлюю, як це – бути від нього окремо.

– Ваші любов і повага одне до одного відчувається навіть у ваших постах, коли ви пишете – «мій супергерой» чи як вам з ним пощастило… Як ви прийшли до такої гармонії у стосунках?

– Я вам скажу відверто, що пишу це не для того, щоб показати моє життя якимось не таким, як у інших, чи надати фарб там, де їх немає. Я пишу абсолютно щиро по факту того, що між нами відбувається. Це не означає, що ми не можемо посваритися. Можемо, звичайно. Може бути, що десь хтось когось не зрозумів і сам собі щось надумав. Але нам вдалося досягти цього лише тому, що ми все вирішили до шлюбу.

Ми дуже багато працювали над своїми стосунками. Реально була докладено величезну кількість зусиль, і я кажу це абсолютно серйозно. Бажання бути разом було настільки великим, що нам доводилося сідати з ним і про це говорити.

До моменту, як ми одружилися, ми сварилися, розходилися і сходилися кілька разів. І якщо деякі пари це проходять після шлюбу, то ми пройшли до шлюбу. Всі сварки, розходження, образи ми залишили там. Тому в шлюб вступали абсолютно свідомо і з розумінням, хто ми. Або, може, нам так пощастило. Буває, що люди зустрічаються і одразу розуміють – це воно.

– Ваша церемонія відбулася на адміністративному кордоні Криму з Херсонською областю, у пункті пропуску «Каланчак». Чому ви обрали таке незвичне місце для одруження? Зараз це взагалі дуже символічно виглядає.

– Воно і тоді виглядало символічно. Олексій займав посаду віцепрем’єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, і вони якраз працювали над відкриттям різних контрольно-пропускних пунктів. Саме тоді відкрили «Каланчак», де можна було оформити будь-які адміністративні послуги, в тому числі й зареєструвати шлюб. І я запропонувала Олексію: «Якщо можна зробити це там, давай поїдемо і зробимо. Заодно і людям покажемо, як все працює. Нам все одно, де розписуватися».

Олексій сказав, що це прикольна ідея, і так ми стали першою парою, яка зареєструвала там шлюб. Потім ми поїхали в Нову Каховку пообідати, приїхали в Херсон, там переночували і повернулися додому. Було дуже мило.