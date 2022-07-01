На відстані, але поряд: Юлія Зорій розповіла про стосунки з Олексієм Резніковим під час війни

Телеведуча «Ранку у Великому Місті» на ICTV зізналась, яких традицій вони продовжують дотримуватись

Повномасштабне вторгнення росіян розлучило багато пар. Жінки з дітьми вирушили у більш безпечні регіони, поки чоловіки наближають перемогу України. Ведуча ICTV Юлія Зорій нині теж нечасто може бути поруч із коханим чоловіком Олексієм Резніковим. До війни вони, як і всі, планували майбутнє, та росіяни це змінили.

Наша сім’я завжди мала і поважала певні традиції, але війна підступно внесла свої корективи, з якими нам довелося змиритися. І я точно знаю, що моя родина не єдина в цьому

– розповідає ведуча. – Наприклад, завжди приїжджала на Великдень до бабусі й дідуся в Чернівці або в Одеську область до маминих батьків. Завжди! Любила прокидатися рано-вранці і йти з ними до церкви, потім вмивати обличчя теплою водою з любистком і крашанкою, яку робила бабуся. Вона казала: «Вмивайся цією водичкою, і будеш красива, як крашанка, а любисток допоможе в коханні». Малою дуже любила той ранковий ритуал. І він справдився – я кохана і щаслива в тому коханні. Цьогоріч, нажаль, Великдень я зустрічала не з ними. Але точно знаю, що наступного року перший шматочок свяченої бабусиної пасочки з’їм разом із рідними за нашим сімейним столом.

Та одну традицію війна все ж не зруйнувала.

Хоч де б я перебувала, Олексій завжди знаходить можливість передати мої улюблені квіти – тюльпани чи півонії

– зізнається Юлія. – І це не про гроші чи зв’язки, а про бажання зробити приємне, нагадати, що він завжди поряд, дати надію, що це пекло колись закінчиться, і ми спробуємо жити далі по-новому. Ці букети для мене – як ковток свіжого повітря і віра в те, що життя і кохання обов’язково переможуть.

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