Дружина міністра оборони України Олексія Резнікова, телеведуча Юлія Зорій показала фото свого чоловіка в обіймах нового домашнього улюбленця – мейнкуна на прізвисько Хаймарс.

Телеведуча Юлія Зорій показала домашні знімки свого чоловіка Олексія Резнікова. У їхній родині поповнення – кошеня мейнкун, якого назвали Хаймарс. На фото Резніков лежить удома на дивані в мілітарі-куртці з жовто-синім шевроном і тризубом. Він обіймає нового улюбленця.

“Олексій і його особистий Хаймарс. Ну як особистий, наш”, – прокоментувала фото Зорій.

Новий котик став другим мейнкуном в родині. У сім’ї вже живе 10-річна кішка Алюшка. Хаймарсу, який зʼявився вдома у міністра оборони наприкінці лютого цього року, всього 4 місяці.





Юлія Зорій поділилася домашнім фото свого чоловіка Олексія Резнікова / 3 фотографії

36-річна Юлія Зорій і 56-річний Олексій Резніков одружилися влітку 2020 року.

Джерело: tabloid