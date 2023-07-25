»Желание быть вместе было столь велико»: на третью годовщину свадьбы Юлия Зорий рассказала свой секрет гармоничного брака

25 июля ведущая ICTV Юлия Зорий и Министр обороны Украины Алексей Резников отмечают третью годовщину брака.

В 2020 году влюбленные обручились в довольно необычном месте — пункте пропуска «Каланчак». Телеведущая рассказала, почему возникла идея расписаться именно там, как прийти к гармонии в отношениях, а также о датах, имеющих для них с Алексеем Резниковым более особое значение, чем регистрация брака.

— Юлия, расскажите об особых датах в ваших отношениях?

У нас есть несколько привязок к датам – это дата нашего знакомства и дата моего возвращения в Киев после начала полномасштабной войны. Я тогда уезжала из Киева на два месяца. И день моего возвращения стал для Алексея суперважным. А регистрация брака как-то выпала из этого списка.

– Почему именно дата вашего возвращения? Ему было важно, чтобы вы были рядом?

– Кроме того, что он был измучен физически, ведь спал по несколько часов, он был очень измучен еще и морально, начал угасать эмоционально.

Он понимал, что не может сказать мне – «приезжай», он бы и сам за меня здесь переживал, но потом благодарил, что я сама решила. Говорил, когда я вернулась, у него появились силы идти дальше, потому что мое присутствие рядом было нужно ему как воздух. Я и сама не осознаю, каково это – быть от него отдельно.

— Ваши любовь и уважение друг к другу ощущаются даже в ваших постах, когда вы пишете – «мой супергерой» и как вам с ним повезло… Как вы пришли к такой гармонии в отношениях?

— Я вам скажу откровенно, что пишу это не для того, чтобы показать мою жизнь какой-то не такой, как у других, или придать красок там, где их нет. Я пишу абсолютно искренне по факту того, что между нами происходит. Это не значит, что мы не можем поссориться. Можем, конечно. Может быть, что кто-то кого-то не понял и сам себе что-то надумает. Но нам удалось достичь этого только потому, что мы все решили до брака.

Мы очень много работали над своими отношениями. Реально было приложено огромное количество усилий, и я говорю это совершенно серьезно. Желание быть вместе было настолько велико, что нам приходилось садиться с ним и об этом говорить.

До момента, когда мы поженились, мы ссорились, расходились и сходились несколько раз. И если некоторые пары проходят это после брака, то мы прошли до брака. Все ссоры, разногласия, обиды мы оставили там. Поэтому в брак вступали совершенно сознательно и с пониманием, кто мы. Или, может быть, нам так повезло. Бывает, что люди встречаются и сразу понимают — это оно.

– Ваша церемония состоялась на административной границе Крыма с Херсонской областью, в пункте пропуска «Каланчак». Почему вы выбрали такое необычное место для свадьбы? Сейчас это вообще очень символично выглядит.

– Оно и тогда выглядело символично. Алексей занимал должность вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, и они как раз работали над открытием разных контрольно-пропускных пунктов. В это время открыли «Каланчак», где можно было оформить любые административные услуги, в том числе и зарегистрировать брак. И я предложила Алексею: «Если можно это сделать там, давай поедем и сделаем. Заодно и людям покажем, как все работает. Нам все равно, где расписываться».

Алексей сказал, что это прикольная идея, и так мы стали первой парой, которая зарегистрировала там брак. Потом мы поехали в Новую Каховку пообедать, приехали в Херсон, там переночевали и вернулись домой. Было очень мило.