Телеканал ICTV2 і УАФ покаже фінальний матч Кубку України сезону-2023/2024 і ексклюзивну трансляцію кубкової студії

Сьогодні, 15 травня, о 19:00 телеканал ICTV2 транслюватиме фінал Vbet Кубку України з футболу сезону 2023/24 між полтавською «Ворсклою» та донецьким «Шахтарем». Гру коментуватимуть спортивний журналіст і військовий Денис Босянок та блогер Роман Бебех. Напередодні Матчу на онлайн-вболівальників чекає приємний подарунок – ексклюзивна трансляція кубкової студії на YouTube-каналах ICTV2 і Фактів ICTV о 17:30, яку проведе Роман Бебех за участі відомих українських тренерів, гравців, спортивних експертів і військових.

Фінальний матч Кубку став великою подією для вболівальників, спортивної спільноти і всіх українців, адже це перший поєдинок з часів повномасштабного вторгнення, що проводить Українська асоціація футболу. Майбутню гру вже назвали Матчем вдячності Силам оборони України, оскільки велика гра відбудеться завдяки мужності і щоденній роботі наших воїнів, що боронять Україну від ворогів.

Коментуватиме матч легендарний спортивний журналіст і коментатор Денис Босянок, який з початку повномасштабного вторгнення доєднався до ЗСУ. Босянок зазначив, що скучив за улюбленою роботою і з задоволенням проведе кілька годин, щоб футбольна спільнота отримала справжнє задоволення від поєдинку.

Блогер і футбольний коментатор Роман Бебех проведе спеціальну кубкову студію зі стадіону, яку ексклюзивно транслюватимуть YouTube-канали ICTV2 і Фактів ICTV. Початок о 17:30, продовження обговорення найгарячіших моментів гри – в перерві та після матчу. В кубковій студії візьмуть участь екскапітан “Шахтаря” та збірної України, 7-разовий володар Кубка України В’ячеслав Шевчук; віцепрезидент УАФ, головний тренер національної збірної України Сергій Ребров; блогер, шоумен Андрій Бедняков; полковник ДПСУ, оборонець Маріуполя Станіслав Керод; головний тренер «Ворскли Ю-19», екскапітан жіночої збірної України Ія Андрущак; екскапітан збірної України, ексгравець «Ворскли» та «Шахтаря» Андрій П’ятов; спортивний директор «Шахтаря», легенда клубу Даріо Срна; брат В’ячеслава Шевчука, підполковиник Держприкордонслужби України Сергій Шевчук; головний тренер «Ворскли» Сергій Долганський; головний тренер ФК «Шахтар» Маріно Пушич.

Дивіться Фінал Vbet Кубку України між командами «Ворскла» (Полтава) та «Шахтар» (Донецьк) о 19:00 на телеканалі ICTV2. Доєднуйтесь до кубкової студії на YouTube-каналах ICTV2 і Фактів ICTV о 17:30.

Фото надано прес-службою УАФ. Фотограф Андрій Ющак