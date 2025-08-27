Громадянська оборона святкує 11 років в ефірі: 5 вражаючих фактів про програму

У сучасному світі інформаційних воєн важливо не піддатися на тиск пропаганди та “тримати дах”. У цьому нам уже 11 років допомагає програма з протидії російській пропаганді Громадянська оборона на ICTV2.

За роки існування програма стала рушієм критичного мислення і показує глядачам, що є відвертою брехнею та маніпуляцією, а що – гіркою чи солодкою правдою.

Цьогоріч програма відзначає свій 11-й день народження. З цієї нагоди пропонуємо 5 фактів про Громадянську оборону, які вас точно вразять.

Над створенням програми, яку щодня переглядають мільйони людей, працює команда, яка складається всього із семи осіб. Саме вони вишукують для вас гучні заголовки та маніпуляції, щоб проїхатися по них катком інформаційної гігієни та медіаграмотності. За 11 років програму переглянуло понад 1 млрд людей. Уявіть собі: щодня в середньому проєкт дивляться близько 250 тис. глядачів, а за місяць їхня кількість може сягати кількох мільйонів. Кількість телевипусків уже перевищила 4 тис., але зупинятися програма не збирається, оскільки боротьба проти російських пропагандистських помийниць не чекає. Громадянська оборона – це не просто програма, а потужний інструмент контрпропаганди, який методично працює, розвінчуючи російські міфи та розвиваючи критичне мислення. Саме тому великим успіхом є те, що за роки існування програми на YouTube в Росії кількість її переглядів сягнула понад 350 млн. Вперше програма вийшла 26 серпня 2014 року під заголовком Що таке гібридна війна?. У 50-хвилинному випуску порушувалися питання, які залишаються актуальними й донині: чи діють американські санкції проти Росії, як росіяни створюють яскраві обгортки для терору за допомогою телебачення та якими були причини вторгнення окупантів до України. Скільки б не знадобилося випусків, Громадянська оборона докладно розповість про кожен нюанс та кожну подробицю для того, щоб ви сприймали інформацію критично. Громадянська оборона не просто ще одна програма протидії російській пропаганді. Це перший у країні проєкт, що розпочав роботу з подолання російських наративів та фейків ще у 2014 році. Вже тоді команда цієї програми робила все можливе, щоб показати справжній зміст “руського мира”, який завжди приносить кров, втрати та руйнування.

Цю програму було створено без додаткової підтримки з боку державних або міжнародних партнерів, проте її ефективність посилювалась з кожним роком. До цього дня, коли лінійка програм контрпропаганди стала ширшою, ГО залишається одним з лідерів як за переглядами, так і за їхньою географією.

Для охочих переглянути, з чого все починалось, – перший випуск за посиланням.

Усі випуски можна переглянути на ютуб-каналі Факти ICTV — https://youtube.com/@faktyictvchannel?si=CAbQ4fpm7k3oFuAq