17 серпня на новій, найбільшій страйкбольній арені України KILLHOUSE CQB ARENA відбувся турнір за участі волонтерів, ветеранів, військових, блогерів, а також зірок каналів ICTV та ICTV2. Зібрали всіх з нагоди відкриття нової арени для гри в страйкбол від Третього армійського корпусу, академії KILLHOUSE та RESERVIST. Зірки ICTV2 здобули “срібло” на благодійному страйкбольному турнірі від 3-го армійського корпусу

Головною метою заходу був не лише турнір, а й тренування та благодійність. Під час гри досвідчені інструктори навчали цивільних учасників тактиці, орієнтуванню та стрільбі через гру, а гравцям з бойовим досвідом допомагали вдосконалювати свої бойові навички. Крім того, команди змагалися задля спільної мети — збору коштів для Полку безпілотних систем 3-го Армійського корпусу.

“Цей одноденний турнір закритого типу організовується з декількох важливих причин: ми створили цю арену, щоб навчати цивільних тактиці, орієнтуванню та стрільбі через гру, бо по-іншому вже не працює. Надалі ми готові вільно запрошувати та приймати усіх охочих навчитись важливій у наш час справі. Також ми чітко усвідомлюємо, що наше навчання дає чи не єдині цінні сьогодні знання, які допомагають вижити в цьому сюрреалістичному та безумному світі” — зазначає сержант-інструктор Третього армійського корпусу “Шрам”.

Серед відомих гостей було чимало блогерів, відомих військових, співаків та інфлюенсерів зокрема співачка Тіна Кароль, шоумен Сергій Середа, танцівник та військовослужбовець Назар Грабар, “Місс Україна – Всесвіт” Анна Неплях, волонтерка Анна Арфєєва, блогер Олег Гамаль, сержант-інструктор Третього армійського корпусу “Шрам”, представник підрозділу ППО Третього армійського корпусу “Трік” та інші











Зірки ICTV2 здобули “срібло” на благодійному страйкбольному турнірі від 3-го армійського корпусу / 6 фотографій

У результаті змагання команда ICTV2 під командуванням Дмитра Хрипуна здобула друге місце серед восьми команд-учасниць. Водночас гідну гру показала й команда ICTV. До складу команд увійшли відомі актори, ведучі, журналісти та режисери.

Команда ICTV2 (актори та режисери):

Андрій Ісаєнко та Анастасія Карпенко — актори театру і кіно, зірки серіалу ICTV2 «Майор Сковорода» та майбутньої прем’єри «Служба 112».

Дмитро Рибалевський — актор драматичного театру імені Івана Франка, зірка майбутнього серіалу «Митець».

Дар’я Трегубова — зірка серіалу «Коп з минулого» на ICTV2.

Сергій Сторожев — режисер серіалу «Служба 112» від ICTV2.

Дмитро Хрипун — креативний продюсер ICTV2.

Команда ICTV (новинарі):

Оксана Гутцайт та Юлія Сеник — ведучі «Фактів» на ICTV та національного телемарафону «Єдині новини».

Віктор Сорока — шеф-редактор програми «Факти» на ICTV.

Василь Саф’янюк та Єгор Ромахло — журналісти програми «Факти» ICTV.

«Дякую своїй неймовірній команді! І нагадую всім донатити Третьому Армійському корпусу та KILLHOUSE academy— бо на них зараз багато чого тримається. Ми посіли друге місце — актори та режисери під прапором ICTV2», — написала у своїх соцмережах зірка серіалу «Коп з минулого» Дар’я Трегубова.

Де подивитися гру?

Побачити, як зірки улюблених серіалів змагаються на страйкбольній арені, можна буде вже 27 серпня о 20:00 на YouTube-каналі KILLHOUSE academy. Cтрим з нагоди Дня незалежності буде благодійним: все для того, аби зібрати 1 000 000 гривень для Полку безпілотних систем 3-го Армійського корпусу.

Саме на стримі ви зможете подивитися, як круто Ісаєнко з Рибалевським долають суперників у найкращих традиціях бойовиків, а Анастасія Карпенко показує неабиякі навички стрільби, як і її персонажка полійцейська з майбутньої прем’єри серіалу “Служба 112”

Організатори заходу: 3-й армійський корпус, KILLHOUSE academy та Reservist

