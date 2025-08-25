На ICTV2 триває тиждень українського кіно: які відомі українські хіти дивитися на каналі?

З 26 по 29 серпня телеканал ICTV2 покаже 5 відомих українських стрічок від найкращих українських режисерів. Як завжди, на каналі кіно на будь-який смак, оскільки його місія – робити українське кіно доступним для кожного. Серед фільмів — «Носоріг», «Люксембург, Люксембург», «Я працюю на цвинтарі», “Ти мене чуєш, друже?” і «Кіборги».

До Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави 29 серпня ICTV2 покаже фільм “Кіборги” про героїчних оборонців Донецького аеропорту.

З 2019 року щороку 29 серпня Україна вшановує пам’ять героїв, які віддали своє життя за мирне майбутнє мільйонів українців. Ця дата обрана не випадково: саме цього дня 2014 року українські війська зазнали найбільших втрат під час виходу з Іловайського котла через підступне недотримання російськими військами домовленостей про «зелений коридор».

26 серпня 16:20 — «Носоріг»

Фільм знятий українським режисером, військовослужбовцем Олегом Сенцовим. Попри те, що фільм був готовий до знімання 2013 року, через незаконне ув’язнення російською владою режисера з 2014 по 2019 рік знімання довелось відкласти аж до звільнення Олега.

Стрічка представляє історію про 90-ті в Україні. Криміналітет “Носоріг” потрапляє у жорстокий світ українського бандитизму, який з величезним задоволенням готовий кидати його в усі сторони, б’ючи та промовляючи, що тут слабкі не виживають. Та чи виживає в цьому кримінальному світі хоч хтось?

Здається, зараз важко знайти людину, яка жодного разу не дивилась фільми молодого українського режисера Антоніо Лукіча. Його “Мої думки тихі” стали справжнім проривом в українському кіно, але режисер не мав думок зупинитися та створив щось дійсно особливе — “Люксембург, Люксмембург” з братами Насіровими у головних ролях.

Водночас смішний та глибокий фільм розкаже історію про двох різних близьнюків з Лубен, які, здавалося б, просто шукають свого батька? Проте чи варто шукати того, хто покинув сім’ю, був кримінальним авторитетом та не з’являвся вже багато років? Чого навчить ця історія братів Васю і Колю – дивіться вже 27 серпня.

Коли ти працюєш на цвинтарі, емпатія до людей трохи притупляється. Саме тому Саша мовчки виготовляє пам’ятники, не любить людей. Проте те, що робить Сашко, приносить прибуток, тож гріх жалітися… Аж тут очільник кладовища міняється, як і фінансові правила гри: тепер чоловік змушений віддавати чимало коштів зі свого заробітку. А ще й з донькою проблеми… Що буде з чоловіком далі? І чи легко працювати на цвинтарі? — дивіться на ICTV2.

Документальний фільм про українських бойових медиків, які відправляються у ШВецію на короткотривалий психологічний відпочинок. І саме тут, після важких втрат, боїв, порятунків вони можуть осмислити те, що відбувалося з ними весь цей час. Фільм досліджує проблему психологічного здоров’я в умовах бойових дій і точно вразить вас своєю щирістю та людськими історіями.

29 серпня 22:00 — «Кіборги»

Спецпоказ до Дня пам’яті захисників України

Один з найкращих сучасних українських фільмів, що розповідає про події, які назавжди закарбувалися в пам’яті кожного: героїчну оборону Донецького аеропорту українськими військами у 2014 році. Саме тоді ми вперше дізналися, що наші захисники — це люди надзвичайної волі, сміливості та любові до своєї Вітчизни. Їх назвали «кіборгами» за незламну стійкість у боях з переважальними силами російської навали. Події стрічки розгортаються навколо групи військових, яка прибуває для підкріплення в район Аеропорту під шквалом ворожих обстрілів. Чоловікам доведеться діяти злагоджено, знайти порозуміння та методично нищити ворога, незважаючи на постійні атаки. Та чи вийде в них це?

Режисером фільму став Ахтем Сеітаблаєв, а головні ролі виконали зірки українського кіно: Андрій Ісаєнко, В’ячеслав Довженко, Роман Ясіновський, Макар Тихомиров, Віктор Жданов та інші. Стрічка здобула премію «Золота дзиґа» в шести номінаціях та отримала на популярному кіносервісі IMDb рейтинг 7.5 за відгуками 8 тисяч респондентів.

