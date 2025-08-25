Тримаємо дах разом: Канал ICTV2 запрошує на осінній сезон телепрем’єр серед своїх

У новому осінньому сезоні, що стартує з 1 вересня на каналі ICTV2, на глядачів чекають ігри на мільйон, гострий гумор улюбленого “Дизель Шоу”, справжні сюжетні головоломки, протиріччя і нові ризики персонажів. Канал покаже продовження культових франшиз і повернення улюблених серіальних героїв, а також знайомства з новими яскравими персонами. І щоб не сталося, наші персонажі – іноді смішні чи дивакуваті, наївні чи суворі, але завше щирі, чесні і виступають на боці правди і справедливості. Дізнаймося разом, як їм вдається все розрулити і втримати дах?

Осінні прем’єри починаються з нового третього сезону легендарного шоу «Хто хоче стати мільйонером?», прем’єра якого 1 вересня о 19:00. Головна інтрига – скільки мільйонерів буде у новому сезоні, адже це гра, в якій виграє кожен! Хтось отримає мінімальну гарантовану суму, а хтось – виграш з чотирма і навіть п’ятьма нулями або ж головний приз. Незмінний ведучий, Народний артист України Стас Боклан підбадьорюватиме нових учасників, а також триматиме паузу і правильні відповіді до останньої миті гри. Тож чекаємо нових переможців, цікаві питання і захопливе шоу.

Гумористичне «Дизель Шоу» пригощатиме глядачів гострим гумором і розважатиме жартами, що вже є вагомим внеском у підтримку даху. 5 вересня стартує прем‘єра першого телеконцерту нового осіннього сезону.

Команда акторів запевняє: кожний телеконцерт – це порція справжнього життєвого драйву і оптимізму, актори вкотре здивують глядачів новими образами і комічними номерами. Будьте готові: до вас завітають дивні персонажі і відомі політики у виконанні таких акторів як: Єгор Крутоголов, Олександр Бережок, Вікторія Булітко, Євген Гашенко, Євген Сморігін, Дмитро Танкович, Юлія Мотрук, Назар Задніпровський, а також Ольга Атанасова і Лілія Ребрик.

І як завше, частину коштів «Дизелі» передають на благодійність, підтримуючи наших воїнів, а також тих, хто потребує допомоги.

У новому сезоні глядачів чекає прем’єра 5-го сезону популярного високорейтингового детективу «Коп з минулого». Як запевняють автори, поліцейський Долін проживе найкращий сезон свого життя. Він не тільки ловитиме злочинців, ще й відбиватиме жорстокі атаки таємного ворога. Але ж ми знаємо: Доліна не так просто позбутися, хоч моментами йому буде непереливки. Проте коп з минулого знайде час на пошуки власного кохання і щастя. В головних ролях: Дмитро Суржиков, Павло Текучев, Дар’я Трегубова, Ольга Гришина, Тетяна Злова, Олександра Епштейн та ін.

Осінь – час для нових проєктів і нових героїв: канал презентує 12-серійний шпигунський детектив «Митець», в центрі якого загадкова історія майора Дмитра Скорука. Легендарний майор несподівано повертається з російського полону, але нічого з того періоду не пам’ятає. Проте він починає малювати майбутні злочини… Хто він – свій чи чужий? Може, завербований шпигун, але не усвідомлює цього? Головному персонажу доведеться знайти відповіді на всі кляті питання.

У серіалі зіграли Дмитро Рибалевський, Наталя Бабенко, Юрій Вихованець, Остап Ступка, Зоряна Марченко та ін.

Завершує новий осінній сезон 16-серійний гостросюжетний екшн “Служба 112” про справжніх героїв сьогодення – поліцейських, рятувальників, парамедиків. З 2023 року МВС України впровадило єдиний екстрений номер 112, за яким громадяни швидко можуть звертатися до різних служб порятунку. Про роботу служби та рятувальників й розповідатиме серіал «Служба 112», частина сюжету якого створена за реальними подіями.

У головних ролях: Андрій Ісаєнко, Юрій Вихованець, Валерій Швець, Михайло Озеров, Катерина Вишнева, Анастасія Карпенко, Олександр Сугак, Катерина Олос, Руслан Мирошниченко, Катерина Варченко, Артем Позняк, Олег Гоцуляк, Роман Ясіновський, Ігор Рубашкін.

Ювілейний 10-й сезон інформаційно-розважальної програми “Ранок у великому місті” з незмінними ведучими триватиме. В новому осінньому сезоні разом з Юлією Зорій, Сергієм Лиховидою, Григорієм Германом і Олександром Швачкою будуть нові цікаві гостьові ведучі і приємні сюрпризи, про що канал повідомить згодом.

Також у новому сезоні виходитимуть свіжі випуски програм інфотеймент-слоту «Антизомбі» та «Громадянська оборона». В першій програмі детально і з гумором розглядаються і розбиваються наративи російської пропаганди, а в другій – розкриваються секрети, інсайди, цікаві і важливі факти останніх подій.

Дивіться улюблені проєкти нового сезону з 1 вересня на телеканалі ICTV2!