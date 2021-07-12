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Главная / «Дрожь земли»: на ICTV стартует показ серии фильмов про гигантских червей-убийц / 12.07.2021 17:30
12.07.2021 17:30
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«Дрожь земли»: на ICTV стартует показ серии фильмов про гигантских червей-убийц


31 год назад в свет вышел фантастический триллер «Дрожь земли», который положил начало целой серии фильмов и стал новым витком фантастики в истории кинематографа, создав уникальную «грабоидную вселенную». Уже на этой неделе можно будет посмотреть 5 фильмов легендарной франшизы на ICTV.

Как родилась идея.

Появилась идея фильма еще в далеких 70-х годах, когда будущий сценарист С. Уилсон работал на базе военно-морского флота. Однажды он сел отдохнуть на камень и представил, как пришлось бы слезать с него если бы под землей бегали какие-то страшные существа. Уилсон моментально записал эту идею и забыл о ней на следующие 15 лет.

Сначала он назвал такое существо «landshark», то есть «сухопутная акула». Впоследствии они трансформировались в грабоидов — ​​огромных хищных червей, которые передвигаются под землей на скорости в несколько десятков километров.

Во время учебы в Калифорнийском университете Уилсон познакомился с будущим режиссером фильма Роном Андервудом и сценаристом Брентом Меддоком, которые уже тогда создавали совместные проекты. Один из таких проектов поддержал Стивен Спилберг и помог друзьям протянуть 15-летнюю идею о подземных монстрах на студию Universal.

Тогда руководство не слишком заинтересовалось проектом, ведь создание подобных существ требовало серьезных затрат. Однако когда сценарий попал в руки Гейл Энн Херд (на тот момент жена Джеймса Кэмерона и продюсер лент «Терминатор» 1984, «Чужие» 1986), сценарий получил шанс на жизнь. Ей удалось убедить студию в том, что фильм удастся и на это не нужно тратить десятки миллионов.

Успех пришел моментально, несмотря на то, что в потенциал ленты никто не верил. Комедийный фильм ужасов понравился зрителям, получил положительные отзывы критиков, а также хорошие кассовые сборы и 4 номинации на премию «Сатурн». Это определенно вдохновило создателей к работе над продолжением.

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 Все части.

«Дрожь земли» (1990) рассказывает историю появления монстров-червей, живущих под землей и которые способны уничтожать целые города. С ними борется кучка смельчаков из маленького поселения Перфекшен, в Неваде.

Поскольку бюджет фильма не позволял привлечь знаменитых звезд, в главных ролях снялись забыты, на тот момент, актеры Голливуда: Кевин Бейкон, Фред Уорд, Майкл Гросс.

В 1996 году уже знакомая нам компания — С. Уилсон, Рон Андервуд и Брент Мэддок выпускают продолжение под названием «Дрожь земли-2: Повторный удар», по сюжету которого гигантские черви-грабоиды вернулись, чтобы уничтожить все живое на планете. Эрл Бассет снова будет противостоять опасным врагам, однако на этот раз уже за кругленькую сумму.

В третьей части «Дрожь земли: Возвращение в Перфекшен» (2001) события происходят через 11 лет после событий первого фильма. За это время черви стали еще более опасными и теперь научились летать. Однако это не пугает смелого воина Берта Гаммера, который уже успел запастись целым арсеналом необходимого оружия против монстров.

В 2003 году выходит сериал «Дрожь», события которого начинаются сразу после событий третьего фильма франшизы. Поэтому его лучше не смотреть отдельно от предыдущих фильмов. Ранее уже было две попытки запустить сериал о борьбе Гаммера и братьев Эрла и Вела против странных созданий, но успешной стала третья попытка при содействии телеканала Syfy Universal.

Через год создатели представили приквел «Дрожь-4: Легенда возвращается» (2004), снятый в жанре вестерна. Фильм переносит в далекий 18 век и знакомит нас с Хайремом Гаммером — прадедом знаменитого охотника на грабоидов — ​​Берта Хаммера.

После этого франшиза взяла паузу на следующие 10 лет и за этот период претерпела серьезные изменения. С. Уилсон и Брент Мэддок решили покинуть проект, когда поняли, что полного контроля над новой лентой им никто не даст. Постановщиком стал Дон Майкл Пон. Новая часть «Дрожь земли-5: Кровное родство» (2015) продолжает историю фильма «Дрожь земли-3». Гигантские черви-людоеды снова вернулись, однако значительно расширили локацию. Теперь их заметили в Южной Африке и кто как не опытный Берт Гаммер сможет их остановить.

Вскоре выходит шестой фильм франшизы «Дрожь земли-6 Холодный день в аду» (2018), где главные герои борются с грабоидами в Канаде, а в 2020 году состоялась премьера последнего на сегодняшний день фильма о вселенной жутких червей — «Дрожь земли-7: Остров крикуна». На этот раз постаревший Берт Гаммер отправляется на далекий остров воевать с червями, которые превратились в крикунов.

Кстати, Майкл Гросс в роли Берта Гаммера и Хайрема Гаммера ( «Дрожь земли-4») — это единственный актер франшизы, который снимался во всех ее частях.

Когда смотреть фильмы на ICTV.

— «Дрожь земли» — понедельник, 20:10;

— «Дрожь земли-3: Возвращение в Перфекшен» — вторник, 16:35;

— «Дрожь земли-4: Легенда начинается» — среда, 16:35;

— «Дрожь земли-5» — четверг, 16:40;

— «Дрожь земли-6» — пятница, 16:45.

 

 

Фото: IMDb

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Теги: Анонс кино
12.07.2021 17:30



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