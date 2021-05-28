Кіно на ICTV: усе найцікавіше про франшизу «Планета мавп»

«Планета мавп» – це найбільш масштабний проект про мавп в історії кіно. Франшиза нараховує 5 оригінальних фільмів 60-70-х років, ремейк, перезапуск з 3-х частин, телесеріал та мультсеріал, а також комікси та відеоігри. А вся ця історія почалася з роману «Планета мавп» французького письменника П’єра Буля, виданого ще в 1963 році.

Телеканал ICTV покаже ремейк та перезапуск франшизи 29 та 30 травня, а поки редакція ICTV.ua зібрала всю найцікавішу інформацію про всесвіт, в якому мавпи домінують на людьми.

В 1963 році французький письменник П’єр Буль написав роман «Планета мавп», сюжет якого ні разу не було екранізовано дослівно, а лише окремі уривки. В книзі розповідається про астронавта Улісса, що прибув на планету Сорора, де проживає цивілізація розумних мавп. Роман став бестселлером і вже через 5 років було вирішено екранізувати цю історію.

Кіноадаптація роману під назвою «Планета мавп» 1968 року значно відрізнялася від книги, але отримала комерційний успіх, позитивні відгуки від критиків та «Оскар» за кращі костюми та саундтрек. Такий успіх поклав старт цілій серії продовжень. Так, з 1970 по 1973 роки вийшло чотири фільми-продовження: «Під планетою мавп», «Втеча з планети мавп», «Завоювання планети мавп», «Битва за планету мавп». Після успішної серії фільмів, вийшло 2 телесеріали: «Планета мавп» (1974) та анімаційний серіал «Повернення на планету мавп» (1975). Крім того, був налагоджений ефективний мерчандайзинг. Всього випущено більше 300 товарів: від фігурок героїв та костюмів до коміксів та різноманітних газет про світ мавп.

В 2001 році вийшов довгоочікуваний ремейк фільму «Планета мавп» в головних ролях з Марком Волбергом, Тімом Ротом та Геленой Бонем Картер. Режисером став Тім Бертон. Фільму з бюджетом в 150 мільйонів доларів вдалося зібрати в прокаті понад 362 мільйони, проте критики залишили про фільм далеко не найкращі відгуки. Він навіть отримав «Золоту малину» в номінації «найгірший ремейк», в результаті чого вирішено перезапустити франшизу.

«Планета мавп» (2001) дивіться 29 травня о 16:30 та 30 травня о 12:00 в ефірі ICTV.

Сюжет та офіційний трейлер дивіться просто зараз на сторінці фільму.

В 2011 році відбувається перезапуск франшизи і на великі екрани виходить перша частина під назвою «Повстання планети мавп» Ріперта Ваятта. В успіх картини мало хто вірив, проте режисеру вдалося зняти глибокий та надзвичайно зворушливий фільм в головних ролях з Джеймсом Франко та Енді Серкісом. Також саме в цьому фільмі вперше мавпи були створені за допомогою використання цифрової CGI технології. Про те, що перезапуск вдався свідчили і касові збори: понад 480 мільйонів при бюджеті в 93.

«Повстання планети мавп» (2011) дивіться 29 травня о 19:10 та 30 травня о 14:25 в ефірі ICTV.

Сюжет та офіційний трейлер дивіться просто зараз на сторінці фільму.

Фільм «Світанок планети мавп» є продовженням попередньої частини та описує події, що відбулися через 10 років, коли мавпи та люди опинилися на межі війни. Режисером став Метт Рівз, оскільки Ріперту Ваятту не сподобались терміни, відведені на зйомки. Відмовився від зйомок і Джеймс Франко. Натомість до акторського складу долучився Гері Олдмен.

Продуманий сюжет, драматичне протистояння Цезаря і Коба та ще більш вражаючі спецефекти порівняно з попереднім фільмом зробили свою справу. «Світанок планети мавп» зібрав в прокаті більше 700 мільйонів доларів, отримав схвальні професійні відгуки та номінацію на «Оскар» за найкращі візуальні ефекти.

«Світанок планети мавп» (2014) дивіться 29 травня о 21:05 та 30 травня о 16:20 в ефірі ICTV.

Сюжет та офіційний трейлер дивіться просто зараз на сторінці фільму.

В третій частині перезапуску під назвою «Війна за планету мавп» люди та мавпи опиняються на межі жорстокої кровопролитної битви. Новим обличчям фільму стає Вуді Харрельсон, а в режисерське крісло знову сідає Метт Рівз і робить цю картину найбільш видовищною та красивою за всю історію франшизи. Саме тут глядач може отримати справжню естетичну насолоду від гігантських водопадів чи засніжених величних гір та лісів.

Головним ноу-хау «Війни за планету мавп» стає технологія захоплення акторської гри в несприятливих погодних умовах. Вона дає можливість записувати навіть найдрібніші рухи, міміку та жести анімаційних персонажів за допомогою живих акторів так, щоб це виглядало переконливо в будь-якому місці оточуючого середовища. В результаті, фільм отримав чергову номінацію за найкращі візуальні ефекти найпрестижнішої кінопремії світу.

«Війна за планету мавп» (2017) дивіться 30 травня о 20:35 та 31 травня о 16:15 в ефірі ICTV.

Сюжет та офіційний трейлер дивіться просто зараз на сторінці фільму.

Факти, які ви могли не знати:

Бюджет фільму «Планета мавп» (1968) склав 5,8 мільйонів доларів, а касові збори в США – майже 33 мільйони. Лише на розробку міміки та облич мавп витрачено близько 50 тисяч доларів.

Грим був дуже незручним, а на його нанесення витрачалось декілька годин. Саме тому актори ходили в ньому увесь знімальний день, який іноді тривав по 16 годин. Вони навіть змушені були перейти на рідку їжу, яку вживали через соломинку.

Після виходу оригінальних фільмів, особливою популярністю франшиза користувалася у Великобританії та Японії.

Ремейк першого фільму планували ще в кінці-80-х, а в списках можливих режисерів Пітер Джексон, Олівер Стоун та Джеймс Кемерон.

На початку фільму «Світанок планети мавп» в титрах використані кадри з Української революції 2014 року.

На створення укріпленої в’язниці «Тауер Рок», якою керує Полковник у фільмі «Війна за планету мавп» – знадобилося 5 місяців. Вона навіювала страх на всю знімальну команду. Актор Енді Серкіс навіть зізнався, що відчував себе зломленим та загубленим після проведених днів у ній.

За даними видання «Discussing Film», американська кінокомпанія Disney випустить новий фільм серії «Планета мавп». Режисером і сценаристом нового проекту стане Уес Болл («Той, що біжить лабіринтом»), а на прем’єру варто очікувати не раніше 2022 року.

Фото: IMDb

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