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Главная / ТОП-5 оскароносных триллеров и экшн-фильмов / 01.02.2020 10:00
01.02.2020 10:00
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ТОП-5 оскароносных триллеров и экшн-фильмов


Экшн – один из самых популярных жанров, ведь погони, перестрелки, интриги и неожиданные сюжетные повороты не дают заскучать ни на минуту. В следующие две недели ICTV покажет 5 экшн-фильмов, которые по достоинству оценила Американская киноакадемия.

«Отступники» – ОСКАР – 2007

5 номинаций и 4 награды: лучшая режиссура, адаптированный сценарий, монтаж и лучший фильм.

О чем фильм?

Полиция Бостона отправляет агента под прикрытием в крупнейшую ирландскую мафиозную группировку в штате, а те в свою очередь ссылают в полицию своего перспективного бойца. Теперь цель каждого из них – выявить «крота».

Режиссер: Мартин Скорсезе

В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Джек Николсон, Мэтт Дэймон

Смотрите 5 февраля в 23:10 и 6 февраля в 13:45 на ICTV.

«Старикам здесь не место» – ОСКАР – 2008

8 номинаций и 4 награды: лучший фильм, мужская роль второго плана, режиссура, адаптированный сценарий.

О чем фильм?

«Старикам тут не место» – это экранизация одноименного романа Кормака Маккарти. Сюжет разворачивается в Техасе 1980 года, когда преступность росла бешеной скоростью. Ветеран Вьетнамской войны Ллуелин Мосс случайно натыкается на гору трупов, партию героина и 2 миллиона долларов наличными. Главный герой решает забрать эти деньги, о чем впоследствии очень пожалеет …

Режиссеры: братья Коэн

В главных ролях: Томми Ли Джонс, Хавьер Бардем, Джош Бролин.

Смотрите 4 февраля в 1:40 и 8 февраля в 1:35 на ICTV.

«Железная хватка» – ОСКАР – 2011

В 2011 году на церемонии «Оскар» фильм был номинирован сразу в 10 категориях. Несмотря на то, что заветная статуэтка так и не досталась создателям, фильм считается одним из лучших вестернов в истории кино!

О чем фильм?

Экранизация одноименного романа Чарльза Портиса рассказывает историю 14-летней Матти Росс. Отца девочки убивает негодяй Том Ченни и она решает отомстить. Заручившись поддержкой воинственного и вечно пьяного начальника полиции Рустера Когберна и ещё одного законника, они идут по следам убийцы, которые ведут на враждебную индейскую территорию.

Режиссеры: братья Коэн

В главных ролях: Джефф Бриджес, Мэтт Дэймон, Хейли Стейнфилд

Смотрите 5 февраля в 11:15 и в 01:55 на ICTV.

«Омерзительная восьмерка» – ОСКАР – 2016

3 номинации и премия за лучшую музыку к фильму.

О чем фильм?

События вестерна происходят через несколько лет после окончания Гражданской войны в США. Охотник за головами – Джон Рут должен передать в руки правосудия пойманную преступницу, однако метель меняет его планы. Они вынуждены остановиться в одной лавке на отшибе, где уже собралась довольно странная компания с сомнительной репутацией.

Режиссер: Квентин Тарантино

В главных ролях: Сэмюэль Л. Джексон, Курт Рассел, Дженнифер Джейсон Ли, Уолтон Гоггинс, Тим Рот, Демьян Бишир, Майкл Мэдсен, Брюс Дерн.

Смотрите 6 февраля 23:05 и 9 февраля в 01:00 на ICTV.

«Мост шпионов» – ОСКАР – 2016

6 номинаций и премия в категории «лучший актер второго плана».

О чем фильм?

В фильме «Мост шпионов» показано реальный эпизод противостояния советской и американской разведок во времена «холодной войны». ФБР задерживает в Нью-Йорке советского шпиона Рудольфа Абеля. В защиту обвиняемого становится Джеймс Донован – страховой юрист, который никогда ранее не занимался подобными делами. Параллельно с этим советская власть арестовывает американского пилота-шпиона. ЦРУ принимает решение отправить Донована в Восточный Берлин, чтобы провести переговоры по обмену пленными. Справится ли он с этой сложной задачей?

Режиссер: Стивен Спилберг

В главных ролях: Том Хэнкс, Марк Райлэнс, Эми Райан, Алан Алда.

Смотрите 12 февраля в 12:10 и 16 февраля в 23:40 на ICTV.

 

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Теги: Оскар 2020
01.02.2020 10:00



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