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Главная / Оскароносная фантастика и фэнтези: ТОП-4 фильма / 02.02.2020 10:00
02.02.2020 10:00
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Оскароносная фантастика и фэнтези: ТОП-4 фильма


В фильмах жанров фэнтези и фантастика все становится реальным: чрезвычайные способности, магические существа или внеземные цивилизации. Телеканал ICTV предлагает зрителям окунуться в неведомый мир вместе с фильмами, которые в свое время покорили «Оскар»!

«Бездна» – ОСКАР – 1990

4 номинации и премия в категории «лучшие визуальные эффекты».

О чем фильм?

По сюжету, атомная подводная лодка США «Монтана» с ядерным оружием на борту сталкивается с неизвестным объектом в Каймановом желобе. Команда водолазов пытается забрать из затонувшей подводной лодки ядерные боеголовки и в ходе исследований выясняет, что кроме затонувшей подводной лодки, в глубинах находится неизвестная могучая сила…

Режиссер: Джеймс Кэмерон

В главных ролях: Эд Харрис, Мэри Элизабет Мастрантонио, Майкл Бьен

Смотрите 10 февраля в 13:40 и 13 февраля в 23:15 на ICTV.

«Лабиринт Фавна» – ОСКАР – 2007

6 номинаций и 3 награды: лучшая работа оператора, художника-постановщика и лучший грим.

О чем фильм?

Это фэнтезийная драма по мотивам произведений Артура Мейчена, вторая часть его трилогии о гражданской войне в Испании. Юная девочка Офелия переезжает вместе с мамой в военный лагерь повстанцев, который возглавил ее отец. Однажды недалеко от дома, она находит волшебный лабиринт, в котором начинаются настоящие приключения и сложные испытания.

Режиссер: Гильермо дель Торо

В главных ролях: Ивана Бакеро, Даг Джонс, Сержи Лопес

Смотрите 8 февраля в 23:30 и 11 февраля в 1:40 на ICTV.

«Прибытие» – ОСКАР – 2017

8 номинаций и премия за лучший звуковой монтаж.

О чем фильм?

Научно-фантастический фильм «Прибытие» снят по новелле «История твоей жизни» Теда Чана. В разных точках Земли, в частности в Соединенных Штатах, обнаружено двенадцать внеземных объектов. Правительства стран собирают специалистов, чтобы наладить с ними контакт. За расшифровку языка пришельцев берется эксперт по лингвистике Луис Бэнкс, но удастся ли ей найти с ними общий язык?

Режиссер: Дени Вильнёв

В главных ролях: Эми Адамс, Джереми Реннер, Форест Уитакер, Сталберг

Смотрите 8 февраля в 21:20 и 9 февраля в 12:25 на ICTV.

«Форма воды» – ОСКАР – 2018

13 номинаций и 4 премии: лучший фильм, режиссерская работа, музыка и работа художника-постановщика.

О чем фильм?

В ленте показано Америку в начале 60-х, в разгар «холодной войны». В тайной правительственной лаборатории работает уборщицей одинокая женщина Элиза. Однако ее жизнь кардинально меняется, когда на работе она встречает человека-амфибию и начинает влюбляться …

Режиссер: Гильермо дель Торо

В главных ролях: Салли Хокинс, Майкл Шеннон, Октавия Спенсер, Даг Джонс

Смотрите 8 февраля в 19:10 и 9 февраля в 14:45 на ICTV.

 

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Теги: Оскар 2020
02.02.2020 10:00



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