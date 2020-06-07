Кіно на ICTV: найкращі фільми з 8 по 14 червня

Який фільм подивитись? ICTV підготував добірку першокласного кіно в тиждень.
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Круті вбивці
Круті вбивці
Цього тижня ICTV покаже відразу кілька фільмів про найкрутіших кілерів. У неділю зустрічайте два фільми про найманця мексиканських картелів – “Сікаріо” та “Сікаріо-2: Проти всіх” з Бенісіо Дель Торо, Джошем Броліном та Емілі Блант у головних ролях.
“Злочинець” з Кевіном Костнером, Гері Олдменом та Райаном Рейнольдсом розкаже історію про маніяка, який отримує доступ до сверхсекретної інформації. Кевін Костнер також зіграє головну роль у екшені за сценарієм Люка Бессона“Три дні на вбивство” про приреченого на смерть агента ЦРУ. Трилер “Ганна. Досконала зброя” з Кейт Бланшетт та Еріком Баною покаже, на що здатна наука у генетичному програмуванні вбивць.
Злочинець (2016) – понеділок 19:10, вівторок 16:40
Три дні на вбивство (2014) – понеділок 21:05, середа 16:40
Ганна. Досконала зброя (2011) – субота 21:05, неділя 14:50
Сікаріо (2015) – неділя 20:30
Сікаріо-2: Проти всіх (2018) – неділя 22:40
Монстри та супергерої
Монстри та супергерої
Моторошні жахи та захопливі пригоди весь тиждень – ICTV занурить вас у монстрів та суперзлочинців.
Пригоди Еліс у світі зомбі – це вже класика бойовиків! Міла Йовович з’явться відразу у трьох легенадрних фільмах Пол В.С. Андерсона – “Оселя зла”, “Оселя зла-2: Апокаліпсис” та “Оселя зла-3: Вимирання”. Історію моторошних роботів-убивць дивіться у класичному фантастичному фільмі жахів “Крикуни” та його сучасному сіквелі – “Крикуни-2: Полювання”. А у суботу боротися з суперзлочнцями вийдуть напарники зі світу коміксів Марвел – “Шибайголова” з Беном Аффлеком та “Електра” з Дженіфер Гарнер.
Оселя зла (2002) – вівторок 22:15, субота 23:05
Оселя зла-2: Апокаліпсис (2004) – середа 23:15, субота 00:50
Оселя зла-3: Вимирання (2007) – четвер 23:15, субота 02:25
Крикуни (1995) – вівторок 23:55
Крикуни-2: Полювання (2009) – середа 00:55
Електра (2005) – субота 15:20
Шибайголова (2003) – субота 17:00
Кримінальна павутина
Кримінальна павутина
Відразу 7 фільмів цього тижня відкриють вам світ афер, мафії та безжального криміналу. “Автобан” з Ентоні Хопкінсом покаже реальне обличчя європейського злочинного світу, “Повітряний маршал” з Ліамом Нісоном занурить вас у боротьбу з терористами, а “Погоня за ураганом” продемонструє, як стихійне лихо може стати співучасником зухвалого пограбування. Культовий Жан-Клод Ван Дамм кине виклик чорному ринку органів у екшені “Фунт плоті”, а фільм “Дилер” покаже вам світ британського криміналу у стилі Гая Річі. Легенданий підрозділ S.W.A.T. повернеться до війни зі злочинцями у бойовику “Спецназ: В облозі”, а “На драйві” з Кевіном Спейсі та Джеймі Фоксом розкаже про пригоди особистого водія мафіозі.
Автобан (2016) – понеділок 15:10
Погоня за ураганом (2018) – понеділок 16:50
Повітряний маршал (2014) – понеділок 23:00, четвер 16:40
Фунт плоті (2015) – понеділок 00:50, неділя 02:25
Дилер (2012) – четвер 00:55, неділя 00:50
Спецназ: в облозі (2017) – неділя 13:00
На драйві (2017) – субота 19:10, неділя 16:45
Відривні комедії
Відривні комедії
ICTV знає щонайменше 5 приводів посміятися цього тижня – саме стільки комедій ми покажемо найближчими днями. “Бадьорість духів” розкаже про замок з привидами для довірливих туристів, а “Національна безпека” з Мартіном Лоуренсом – про відривні пригоди спецагента. Жан Рено та Крістіан Клав’є з’являться в улюбленій мільйонами комедії “Прибульці” та її голівудському рімейку – “Прибульці в Америці”. Спортивні драми можуть змусити вас сміятися – це доведуть “Костолом” з Джейсоном Стейтемом та Вінні Джонсом та “Гранд-реванш” з Сильвестром Сталлоне та Робертом Де Ніро. А наприкінці тижня усіх струхне від “Грому у тропіках” – скандальної комедії з Беном Стіллером, Робертом Дауні молодшим, Джеком Блеком, Меттью Макконахі та Томом Крузом.
Бадьорість духів (1989) – понеділок 08:10 та 03:00
Прибульці (1993) – понеділок 09:50, п’ятниці 11:05
Прибульці в Америці (2001) – понеділок 11:40, п’ятниці 13:35
Національна безпека (2003) – понеділок 13:35, четвер 14:10
Гранд-реванш (2013) – среда 11:45
Костолом (2001) – середа 14:10
Грім у тропіках (2008) – четвер 12:05, п’ятниця 01:40
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