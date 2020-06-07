Какой фильм посмотреть? ICTV подготовил подборку лучшего на кино на каждый день недели.

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Крутые убийцы

На этой неделе ICTV покажет сразу несколько фильмов о крутых киллерах. В воскресенье встречайте два фильма о наемнике мексиканских картелей – “Сикарио” и “Сикарио-2: Против всех” с Бенисио Дель Торо, Джошем Бролином и Эмили Блант в главных ролях.

“Преступник” с Кевином Костнером, Гэри Олдменом и Райаном Рейнольдсом расскажет историю о маньяке, который получает доступ к сверхсекретнои информации. Кевин Костнер также сыграет главную роль в экшене по сценарию Люка Бессона “Три дня на убийство” об обреченном на смерть агенте ЦРУ. Триллер “Ханна. Совершенное оружие” с Кейт Бланшетт и Эриком Баной покажет, на что способна наука в генетическом программировании убийц.









Кино на ICTV: лучшие фильмы с 8 по 14 июня / 5 фотографий

Преступник (2016) – понедельник 19:10, вторник 16:40

Три дня на убийство (2014) – понедельник 21:05, среда 16:40

Ханна. Совершенное оружие (2011) – суббота 21:05, воскресенье 14:50

Сикарио (2015) – воскресенье 20:30

Сикарио-2: Против всех (2018) – воскресенье 22:40

Монстры и супергерои

Жуткие ужасы и захватывающие приключения всю неделю – ICTV погрузит вас в монстров и суперпреступников.

Приключения Элис в мире зомби – это уже классика боевиков! Мила Йовович появится сразу в трех легендарных фильмах Пола У.С. Андерсона – “Обитель зла”, “Обитель зла-2: Апокалипсис” и “Обитель зла-3: Вымирание”. Историю жутких роботов-убийц смотрите в классическом фантастическом фильме ужасов “Крикуны” и его современном сиквеле – “Крикуны-2: Охота”. А в субботу бороться с суперпреступниками выйдут напарники из мира комиксов Марвел – “Сорвиголова” с Беном Аффлеком и “Электра” с Дженнифер Гарнер.













Кино на ICTV: лучшие фильмы с 8 по 14 июня / 7 фотографий

Обитель зла (2002) – Вторник 22:15, суббота 23:05

Обитель зла-2: Апокалипсис (2004) – среда 23:15, суббота 00:50

Обитель зла-3: Вымирание (2007) – четверг 23:15, суббота 02:25

Крикуны (1995) – вторник 23:55

Крикуны-2: Охота (2009) – среда 00:55

Электра (2005) – суббота 15:20

Сорвиголова (2003) – суббота 17:00

Криминальная паутина

Сразу 7 фильмов на этой неделе откроют вам мир афер, мафии и безжалостного криминала. “Автобан” с Энтони Хопкинсом покажет реальное лицо европейского преступного мира, “Воздушный маршал” с Лиамом Нисоном погрузит вас в борьбу с террористами, а “Погоня за ураганом” продемонстрирует, как стихийное бедствие может стать соучастником дерзкого ограбления. Культовый Жан-Клод Ван Дамм бросит вызов черному рынку органов в экшене “Фунт плоти”, а фильм “Дилер” покажет вам мир британского криминала в стиле Гая Ричи. Легенданое подразделение S.W.A.T. вернется к войне с преступниками в боевике “Спецназ: В осаде”, а “На драйве” с Кевином Спейси и Джейми Фоксом расскажет о приключениях личного водителя мафиози.













Кино на ICTV: лучшие фильмы с 8 по 14 июня / 7 фотографий

Автобан (2016) – понедельник 15:10

Погоня за ураганом (2018) – понедельник 16:50

Воздушный маршал (2014) – понедельник 23:00, четверг 16:40

Фунт плоти (2015) – понедельник 00:50, воскресенье 02:25

Дилер (2012) – четверг 00:55, воскресенье 00:50

Спецназ: В осаде (2017) – воскресенье 13:00

На драйве (2017) – суббота 19:10, воскресенье 16:45

Отрывные комедии

ICTV знает не менее 5 поводов посмеяться на этой неделе – именно столько комедий мы покажем в ближайшие дни. “Бодрость духов” расскажет о замке с привидениями для доверчивых туристов, а “Национальная безопасность” с Мартином Лоуренсом – о безумных приключениях спецагента. Жан Рено и Кристиан Клавье появятся в любимой миллионами комедии “Пришельцы” и ее голливудском римейке – “Пришельцы в Америке”. Спортивные драмы могут заставить вас смеяться – это докажут “Костолом” с Джейсоном Стейтемом и Винни Джонсом и “Гранд-реванш” с Сильвестром Сталлоне и Робертом Де Ниро. А в конце недели вы рискуете надорвать живот от фильма “Солдаты неудачи” – скандальной комедии с Беном Стиллером, Робертом Дауни младшим, Джеком Блэком, Мэттью Макконахи и Томом Крузом.













Кино на ICTV: лучшие фильмы с 8 по 14 июня / 7 фотографий

Бодрость духов (1989) – понедельник 08:10 и 03:00

Пришельцы (1993) – понедельник 09:50, пятницы 11:05

Пришельцы в Америке (2001) – понедельник 11:40, пятницу 13:35

Национальная безопасность (2003) – понедельник 13:35, четверг 14:10

Гранд-реванш (2013) – среда 11:45

Костолом (2001) – среда 14:10

Солдаты неудачи (2008) – четверг 12:05, пятница 01:40

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