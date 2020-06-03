Смертельні перегони: усе про серію фільмів. Кіно на ICTV

Тиждень ектремального водіння завершить вікенд Смертельних перегонів на ICTV: три фільми культової серії у суботу з 19:10 та в неділю вдень і вночі. Ми зібрали найцікавіше про франшизу.

Смертельні перегони – франшиза, присвячена фантастичним змаганням на автомобілях, де важливо не лише перетнути фінішну пряму, але й фізично знищити своїх конкурентів. Видовищні змагання, брутальні гонщики та їх сексуальні штурмани, криваві пастки організаторів та вибухові спецефекти – головні фішки серії фільмів. Кіно на ICTV розкаже про культову трилогію та ще три маловідомих частини франшизи.

У “Смертельних перегонах” зіграли такі відомі актори як Джейсон Стейтем (“Перевізник”, “Механік”, “Адреналін” та інші), Сильвестр Сталлоне (“Роккі”, “Рембо”, “Нестримні” та інші), Денні Трехо (“Мачете”, “Одного разу в Мексиці”), Шон Бін (“Володар Кілець”, “Скарб нації”), Тайріз Гібсон (“Форсаж”, “Трансформери”), Девід Керрадайн (“Убити Білла”, “Пташка на проводі”), Люк Госс (“Хеллбой-2: Золота армія”, “Блейд-2”), Денні Гловер (“Смертельна зброя”, “Пила”, “2012”), Малкольм Макдавелл (“Механічний апельсин”, “Вампірши”), Ману Беннетт (“Хоббіт”, “Морський піхотинець”), Вінг Реймс (“Місія нездісненна”, “Кримінальне чтиво”, “Вартові Галактики. Частина 2”).

Серія наразі включає у себе 6 фільмів, перший з яких було відзнято 1975-го року, а останній – 2018-го. За випуск усіх фільмів відповідав Роджер Корман, оскароносний продюсер бойовиків.

Усі фільми серії “Смертельні перегони” у порядку виходу в прокат:

1975 – Смертельні перегони 2000

2008 – Смертельні перегони

2010 – Смертельні перегони-2

2012 – Смертельні перегони-3

2017 – Смертельні перегони 2050

2018 – Смертельні перегони-4

Усі фільми серії “Смертельні перегони” у порядку хронології сюжету:

Смертельні перегони-2

Смертельні перегони-3

Смертельні перегони

Смертельні перегони-4

Окремо від подій:

Смертельні перегони 2000

Смертельні перегони 2050

Про що фільм Смертельні перегони 2000 (1975)?

Початок серії було покладено 1975-го року фантастичним бойовиком “Смертельні перегони 2000”, де головні ролі зіграли Девід Керрадайн та Сильвестр Сталлоне.

За сюжетом у 2000 році Америка лежить у руїнах після глобальної економічної кризи. Сполученими Штатами править безжалісний диктатор – Президент, який заради своєї втіхи влаштовує криваві змагання на автомобілях. “Смертельні перегони” – гонитва між учасниками по Америці зі сходу на захід, від одного океану до іншого. За примхою Президента, переможцем стане той, хто не лише приїде першим, але й знищить якомога більше цивільного населення дорогою до фінішу. Чемпіон перегонів отримає шанс на особисту зустріч з диктатором. Саме ця обставина приваблює повстанців, які давно шукають можливості вбити Президента. Тому вони вирішують підмінити фаворита перегонів – Франкенштейна…

Про що фільм Смертельні перегони (2008)?

Оригінальний фільм 1975 року ліг в основу сюжету нового фільму. Режисором виступив Пол В.С. Андерсон – автор серії фільмів “Оселя зла”, “Мортал Комбат” та “Чужий проти Хижака”. Головні ролі у фільмі виконали культовий Джейсон Стейтем та зірка серії “Форсаж” Тайріз Гібсон.

У фільмі показано недалекае майбутнє, де на тлі економічної кризи та сплеску злочинності у США в’язниці перейшли в управління приватних компаній та стали самостійно заробляти гроші. Один з таких закладів під назвою “Термінал” належить медіакомпанії, яка влаштовує серед в’язнів криваве реаліті-шоу “Смертельні перегони”. Учасники змагаються на трасі всередині в’язниці, можуть використовувати різноманітну зброю та вбивати суперників. П’ять перемог у перегонах дають можливість чемпіону вийти на волю.

Сюжет розгортається довкола талановитого колишнього гонщика, якого звинувачують у вбивстві власної родини і відправляють до “Терміналу”. Там йому доведеться надягнути маску Франкенштейна, легендарного учасника “Смертельних перегонів”, і взяти участь у кривавих змаганнях.

Про що фільм Смертельні перегони-2 (2010)?

Смертельні перегони-2 (2010) – це продовження франшизи та пріквел фільму з Джейсоном Стейтемом, у якому розповідають історію Франкенштейна та появи перших перегонів. Сценаристом виступив режисер попередньої стрічки Пол В.С. Андерсон, який разом із Роджером Корманом став продюсером кіно. У фільмі знялися Люк Госс, Шон Бін, Вінг Реймс та Денні Трехо.

Головний герой – водій, який потрапляє у в’язницю “Термінал” після невдалого пограбування банку. Він змушений взяти участь у “Смертельній битві” – кривавих двобоях між ув’язненими, які наживо транслюються по телебаченню. Але продюсери шоу вирішують підняти рейтинги і започатковують нові змагання – на автомобілях. Так починається історія “Смертельних перегонів”, у кривавих віражах яких з’явиться Франкенштейн.

Про що фільм Смертельні перегони-3 (2012)?

Смертельні перегони-3 – це сіквел до попередньої стрічки франшизи, створений тією ж командою: сценарист та продюсер – Пол В.С. Андерсон, продюсер Роджер Корман, в головних ролях – Люк Госс, Вінг Реймс та Денні Трехо.

“Смертельні перегони” стають шоу зі всесвітньою аудиторію. Саме тому медіакомпанію, яка контролює “Термінал”, викупає ексцентричний мільйонер Найлз Йорк. Він переносить криваві змагання в Південну Африку, запроваджує нові, ще більш жорсткі правила та намагається залякати та зламати Франкенштейна. Але поки Йорк готує нові пастки для гонщиків, учасники теж готують смертельну пастку для мільйонера-маніяка.

Про що фільм Смертельні перегони 2050 (2017)?

Смертельні перегони 2050 – це комедійний екшен від Роджера Кормана, який прямо не стосується всесвіту франшизи, розпочатої 2008-го року. Цей фільм – прямий рімейк найпершої стрічки “Смертельні перегони 2000” з Девідом Керредайном та Сильвестром Сталлоне. Головні ролі виконали Малкольм Макдавелл та Ману Беннетт, який зіграв Франкенштейна.

Сюжет фільма повторює історію “Смертельних перегонів 2000”. Сполучені Штати, 2050 рік. Безробіття, диктатура та жорстока мораль панують у країні. “Смертельні перегони” – шанс для різноманітних учасників досягти бодай чогось у цьому світі. Кожному гонщику протягом змагань нараховуються бали, зокрема – за збитих та знищенних пішоходів і суперників. Хто переможе у цій жорстокій грі?

Про що фільм Смертельні перегони-4 (2018)?

Смертельні перегони-4 – довгоочікуване продовження франшизи та перший сіквел оригінального фільму 2008 року з Джейсоном Стейтетом. Фільм знято режисером стрічок Снайпер (Снайпер-5: Спадок і Снайпер-6: Примарний стрілець) Доном Майклом Полом за сценарієм Пола В.С. Андерсона, продюсером традиційно виступив Роджер Корман. Головні ролі виконали зірка серіалів “Ходячі мерці” та “Безсоромні” Зак Макгоун, Денні Трехо та Денні Гловер.

Безлад в Америці, який глядачі бачили у попередніх фільмах, стає повсюдним. Анархія починає панувати не лише в містах, але й у в’язницях. “Термінал” фактично контролюють самі зеки, які регулярно проводять “Смертельні перегони”. Проте призом чемпіону стає вже не воля, а дещо цінніше – можливість стати новим Франкенштейном, королем в’язниці та її диктатором. Проте медіакомпанія виношує плани по відновленню свого контролю над “Терміналом” і тому направляє туди під виглядом ув’язненого свого підготованого агента…

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