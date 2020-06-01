ТОП-10 найкращих фільмів місяця. Кіно на ICTV

ICTV визнано телеканалом №1 у травні в Україні, а кінопоказ вихідного дня став постійним лідером серед телеглядачів. Проте кіно цікавить глядачів не лише в ефірі: щомісяця десятки тисяч користувачів переглядають сторінки Кіно на ICTV, читають про улюблені фільми та дивляться відео. Ми представляємо рейтинг ТОП-10 найпопулярніших фільмів травня серед користувачів сайту ICTV.ua.

10 місце

Щось

На 10-місці опинився фільм жахів “Щось” – сучасний рімейк однойменного класичного хорору Джона Карпентера 1982-го року. Стрічка розказує про американських полярників, які посеред антарктичних льдів знайшли замороженого прибульця. Іншопланетянин здатен набувати форм людей та тварин, його моторошні перевтілення та психологічна напруга стали ключовими елементами стрічки.

Щось (2011) – сюжет, актори, відео

9 місце

Біла імла

Як не дивно, на 9-му місці опинилася теж полярна історія – цього разу детективний трилер. “Біла імла” з Кейт Бекінсейл (“Інший світ”, “Перл-Харбор”, “Ван Гельсинг”) у головній ролі – це екранізація популярного коміксу. Сюжет розгортається довкола першого в історії Антарктиди серійного убивці, зловити якого головна героїня мусить до настання полярної ночі.

Біла імла (2009) – сюжет, актори, відео

8 місце

Лють

До Дня пам’яті та примирення ICTV показав фільм “Лють”, історію американських танкістів наприкінці війни. Любов глядачів по всьому світу та 8 місце серед найкращих фільмів ICTV забезпечили драматична гра, видовищні спецефекти та зірковий склад – у головних ролях зіграли Бред Пітт (“Війна світів Z”, “Містер і місіс Сміт”, “11 друзів Оушена”) та Шая Лабаф (франшиза “Трансформери”, “Війна”).

Лють (2014) – сюжет, актори, відео

7 місце

Від колиски до могили

На 7-му місці опинився видовищний екшен з елементами комедії – “Від колиски до могили”. У гостросюжетній стрічці зіграли культові герої бойовиків – Джет Лі (“Ромео має померти”, “Протистояння”, франшиза “Нестримні”) і Марк Дакаскос (“Американський самурай”, “Подвійний дракон”, “Джон Вік-3”).

Від колиски до могили (2003) – сюжет, актори, відео

6 місце

Війна світів

Найвидовищніша екранізація фантастичного роману Герберта Веллса опинилася на 6 місці інтересу глядачів. Фільм розказує про історію вторгнення на Землю безжальних іншопланетян. Режисером стрічки виступив найвідоміший режисер Голівуду Стівен Спілберг (франшизи “Індіана Джонс” та “Парк Юрського періоду”, “Врятування рядового Райана” та багато інших фільмів) , а головну роль виконав Том Круз (франшиза “Місія нездійсненна”, “Топ Ган”, “Джек Річер”).

Війна світів (2005) – сюжет, актори, відео

5 місце

Всесвітня війна Z

Бред Пітт (“Лють”, “Містер та місіс Сміт”) вдруге опинився у нашому рейтингу – завдяки масштабному фільму про зомбі-апокаліпсис. “Всесвітня війна Z” поєднує у собі елементи постапокаліптичного екшену, пригодницького кіно та фільму жахів, видовищний сюжет стрічки розгортається по всьому світу, а фінал змушує затамувати подих.

Всесвітня війна Z (2013) – сюжет, актори, відео

4 місце

Стрілок

В останній день травня ICTV показав фільм про змову найвищого рівня. Гостросюжетний трилер про найкращого американського снайпера, втягнутого у замах на прездента Сполучених Штатів привернув увагу глядачів та інтернет-користувачів. І це не дивно, зважаючи на задіяних зірок: головну роль виконав один з найдорожчих акторів Голівуду Марк Волберг (франшиза “Трансформери”, “Відступники”, “Копи на підхваті”), а режисером виступив Антуан Фукуа (“Праведник” і “Праведник-2”, “Падіння Олімпу”).

Стрілок (2007) – сюжет, актори, відео

3 місце

Подорож-2: Таємничий острів

Двейн Джонсон у головній ролі у блокбастері за мотивами роману Жюля Верна – новітня класика пригодницького кіно. Компанію “Скелі” (відомий за фільмами “Рятувальники Малібу”, “Півтора шпигуна” та іншими) склали Джош Хатчерсон (“Голодні ігри”) та Майкл Кейн (франшиза “Темний лицар”, “Дістати Картера”, “Кінгсман”).

Подорож-2: Таємничий острів (2012) – сюжет, актори, відео

2 місце

Хранителі

Один з найбільш незвичайних фільмів про супергероїв – похмурий та атмосферний блокбастер “Хранителі” посів друге місце за інтересом інтернет-користувачів. Екранізація коміксів DC у стилі нуар була довірена Заку Снайдеру (“300 спартанців”, “Загін самогубців”, “Ліга справедливості”).

Хранителі (2010) – сюжет, актори, відео

1 місце

Півтора шпигуна

У комедії “Півторая шпигуна” Двейн “Скеля” Джонсон (“Подорож-2: Таємничий острів”, “Цар Скорпіонів”) та Кевін Харт (“Джуманджи”, “Форсаж: Гоббс та Шоу”) зіграли пару шкільних друзів, які за роки після випсукного змінилися до невпізнаваності, але вимушені усе одно працювати командою – і з головою кинутися у вир перегонів, перестрілок, афер та шпигунських ігор. Цей фільм викликав найбільше інтересу користувачів сайту ICTV.ua та посідає перше місце нашого рейтингу.

Півтора шпигуна (2016) – сюжет, актори, відео

Ці та інші фільми, про які можете прочитати в розділі Кіно на ICTV, ви завжди можете переглянути вонлайн-кінотеатрах, ОТТ-платформах та інших легальних ресурсах, а також – в ефірі ICTV!

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