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Головна / Кіно на ICTV: найкращі фільми з 22 до 28 червня / 22.06.2020 17:55
22.06.2020 17:55
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Кіно на ICTV: найкращі фільми з 22 до 28 червня


Який фільм подивитись? ICTV підготував добірку першокласного кіно в тиждень. Усі частини культової трилогії “Володар перснів” та цілих 6 фільмів “Снайпер”!

Прочитати про кожний фільм більш детально ви можете просто натиснувши на назву стрічки в новині.

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Наймасштабніше фентезі у світовій історії

ICTV пропонує провести суботу, поринувши у світ “Володаря перснів” – відразу три легендарних фільми підряд занурять вас у пригоди хоббітів, ельфів та людей у боротьбі зі справжнім злом. Дивіться “Володар перснів: Хранителі персня”, “Володар перснів: Дві вежі” та “Володар перснів: Повернення короля” 27 червня на ICTV.

Володар перснів: Хранителі персня (2001) – субота 14:50
Володар перснів: Дві вежі (2002) – субота 18:00
Володар перснів: Повернення короля (2003) – субота 21:50

Снайперський марафон

Том Беренджер та Біллі Зейн з’являться у серії фільмів про найкращого стрільця американської армії. Пригоди Томаса Беккета, його сина, міжнародних терористів, військових злочинців та найзухваліших мафіозі – відразу у шістьох фільмах культової франшизи “Снайпер”.

Снайпер-2 (2002) – понеділок 23:55, вівторок 10:45
Снайпер-3 (2004) – понеділок 01:40, вівторок 12:30
Снайпер-4: Перезавантаження (2011) – вівторок 14:45, субота 01:35
Снайпер-5: Спадщина (2014) – вівторок 23:25, субота 03:05
Снайпер-6: Примарний стрілець (2016) – середа 23:35, неділя 01:55
Снайпер-7: Ідеальне вбивство (2017) – вівторок 17:00, четвер 23:20

Нічний кінопоказ жахів з Ентоні Хопкінсом

Цього тижня відразу три ночі глядачі ICTV матимуть нагоду полоскотати собі нерви разом із кращими фільмами жахів, у яких зіграв оскароносний Ентоні Хопкінс. “Ганнібал” з Джуліаною Мур та Гері Олдменом – продовження легендарного фільму “Мовчання ягнят” про маніяка-канібала, “Червоний дракон” з Едвардом Нортоном та Харві Кейтелем – пріквел, у якому розказується про першу співпрацю Ганнібала Лектера з ФБР задля полювання на ще більш моторошного убивцю. “Людина-вовк” – Бенісіо Дель Торо та Емілі Блант – історія про моторошні злочини у вікторіанській Англії…

Ганнібал (2001) – вівторок 01:15
Червоний дракон (2002) – середа 01:15
Людина-вовк (2010) – четвер 01:00

Справжній екшен на будь-який смак

Круті бойовики та захопливі перегони – цілий тиждень в ефірі ICTV! “Водій для копа” з Дейвом Батістою – кінохіт 2019 року про таксиста, який став напарником поліцейського. “Орлиний зір” з Шаєю Лабафом – авантюрний екшен про шпигунів та секретні розробки, “47 Ронін” з Кіану Рівзом – видовищна історія про самураїв, а “Втеча задля порятунку” з Бренданом Фрейзером покаже моторошне полювання на людей. “Кровний батько” – бойовиком з Мелом Гібсоном, який покаже на що здатне батьківське бажання захистити власну дитину, а спортивна драма “Боєць” продемонструє, що секрет перемоги на рингу – не лише тренування, але й сила духу. Класичний екшен “Людина, що біжить” з Арнольдом Шварценеггером не лише покаже криваве телешоу з антиутопічного майбутнього, але й занурить глядачів в атмосферу золотої доби бойовиків.

Водій для копа (2019) – понеділок 17:00
Орлиний зір (2008) – понеділок 20:05, четвер 16:35
Втеча задля порятунку (2013) – середа 12:00
Кровний батько (2016) – середа 17:05
47 Ронін (2013) – четвер 11:05
Боєць (2014) – п’ятниця 01:05
Людина, що біжить (1987) – неділя 14:55

Тиждень кримінальних та авантюрних комедій

ICTV завершить кінопоказ тижня на веселій ноті – зустрічайте відразу 6 комедій у п’ятницю та неділю! Едді Мерфі з’явиться відразу у двох фільмах: комедія “Пригоди Плуто Неша” присвячені фантастичним пригодам у космосі, “Обдурити всіх” з Оуеном Вілсоном – кумедним аферистам. “Одно разу порушивши закон” розкаже про карколому низку подій, серед яких будуть афери і пограбування. “Дев’ять ярдів-2” з Брюсом Віллісом та зіркою серіала “Друзі” Меттю Перрі розкаже при пригоди найкрутішого кіллера на пенсії. А у неділю глядачі ICTV побачать культового Арнольда Шварценеггера у комедійного амплуа відразу в двох культових стрічах: “Подарунок на Різдво” про турботливого батька у боротьбі за іграшку мрії для сина та “Близнюки”, у якому рідного брата Арні зіграє кумедний Денні Де Віто.

Обдурити всіх (2002) – п’ятниця 1:05, неділя 00:20
Пригоди Плуто Неша (2002) – п’ятниця 13:25
Подарунок на Різдво (1996) – неділя 13:20
Близнюки (1988) – неділя 16:45
Дев’ять ярдів-2 (2003) – неділя 20:30
Одного разу порушивши закон (1991) – неділя 22:30

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Теги: Кінопоказ тижня
22.06.2020 17:55



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