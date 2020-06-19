Тато може все! – ТОП-5 фільмів до Дня батька, які має подивитись кожен

Для кожної дитини тато завжди є героєм. Він герой, коли кожного дня працює задля достатку своєї сім’ї, герой, коли змушений покинути своїх близьких і захищати країну від ворогів, коли самостійно виховує дітей і навіть коли може полагодити зламану іграшку чи приготувати сніданок для своєї дитини! Таких ситуацій можна пригадати безліч, адже для кожного з нас тато – це герой!

Напередодні Дня батька, редакція ICTV.UA пропонує подивитись 5 чудових фільмів, які ще раз нагадають, що тато може все заради своїх дітей.

«В гонитві за щастям» – 2006

Надзвичайно зворушлива і мотивуюча історія життя батька та сина у фільмі «Гонитва за щастям» заснована на реальних подіях, а головні ролі виконали Вілл Сміт разом зі своїм сином Джейденом Смітом.

Кріс Гарднер — батько-одинак. Виховуючи п’ятирічного сина, він прагне щосили зробити свою дитину щасливою. Працюючи продавцем денситометрів, він не може сплатити за квартиру і їх виселяють. Та опинившись на вулиці, головний герой заприсягнув ніколи не здаватися. Саме любов до сина та відповідальність за нього додали сил та мотивації Крісу пройти шлях від звичайного торгового представника до успішного брокера.

За роль Кріса Гарднера Вілл Сміт був номінований на премію «Оскар» за кращу чоловічу роль.

«Ми купили зоопарк» – 2012

Ще одна зворушлива історія на реальних подіях про те, що навіть в найбільш критичний момент свого життя здаватись не варто. Головний герой фільму – Бенджамін Мі (Метт Деймон) втратив дружину, роботу, але залишився з двома дітьми. Батько-одинак розуміє, що не має права опускати руки в цій ситуації і єдиним порятунком від важких втрат стануть кардинальні зміни в житті. Так, Бенджамін знаходить ідеальний будинок на території занедбаного зоопарку, починає розбиратися в усіх тонкощах догляду за тваринами і разом з дітьми готуватися до його відкриття.

«Міцний горішок: Хороший день, щоб померти» – 2013

Недаремно гасло п’ятої частини франшизи «Міцний горішок» – «Яблуко від яблуні». Тут відразу двоє Макклейнів – батько та син виживатимуть в кримінальному світі.

Справа в тому, що син Джона Макклейна зв’язався з кримінальними авторитетами Росії, які запроторили його у в’язницю. Джон негайно відправляється туди і робить все можливе, аби врятувати його звідти. Та на цьому пригоди не закінчуються, адже Макклейни навіть не підозрюють з якими небезпечними злочинцями мають справу…

«Інтерстеллар» – 2014

«Ми тут для того, щоб стати спогадами наших дітей» – говорить чудову фразу головний герой фільму «Інтерстеллар».

Геніальна стрічка Крістофера Нолана не просто про космос, а й про справжню батьківську любов. Батьку-одинаку у виконанні Меттью Мак-Конегі доводиться покинути своїх дітей та відправитися в надважливу міжпланетну експедицію, аби врятувати людство. Випробування батьківської любові часом та простором, а також глибокі роздуми про вічні теми – здатні викликати сльози навіть в найбільш незламного чоловіка.

Фільм отримав 5 номінацій на «Оскар» та нагороду за найкращі візуальні ефекти.

«Кровний батько» – 2016

За сюжетом, колишній в’язень Джон Лінк (Мел Гібсон) почав спокійне життя, зав’язав з алкоголем та злочинами. Через кримінальне минуле він зруйнував свою сім’ю, але одного дня в його житті знову з’являється донька. Як виявилось, дівчина зв’язалась з поганими хлопцями і тепер ховається від безжалісного вбивці. Кровний батько вирішує знову взятися за зброю, адже через любов до доньки він готовий на все. Ця ситуація змогла зблизити рідних по крові, але ще віднедавна чужих один одному людей. Донька своєю появою дала шанс батькові реабілітуватися, а він – повернути її на вірний шлях.

Дивіться фільм «Кровний батько» цієї неділі о 20:30 на ICTV!

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.