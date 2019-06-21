Серіали ICTV до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни

Щорічно в Україні 22 червня відзначається День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. Саме цього дня 1941-го року розпочалася радянсько-німецько війна, у кровопролитній бійні якої загинули мільйони українців. Спеціально до цієї дати, телеканал ICTV пропонує подивитись серіали про трагічні події того часу.

За сюжетом воєнної драми «Конвой» українські солдати везуть на аеродром секретний вантаж, але по дорозі вони випадково натрапили на загін фашистських поліцаїв, які чинили свавілля в селі. Бійців конвою очікує нерівний бій з переважаючими силами противника, засідка, мінне поле і один з найскладніших виборів: рятувати секретний вантаж, рятуватися самим або захищати співвітчизників і загинути в бою.

«Один в полі воїн» – це воєнна драма про виживання, силу волі та патріотизм. За сюжетом серіалу групу червоноармійців везуть на суд та по дорозі вони потрапляють у засідку і вижити вдається тільки одному арештанту. Коли головний герой повертається в свою частину – виявляє, що територію де перебували радянські військові зайняли німці. Тепер у нього не лишається іншого виходу, як «партизанити». Незабаром німці розсекречують, що в межах частини є червоноармієць і між ними починається нерівна битва.

Воєнно-патріотична драма «Танк» заснована на реальних подіях та розповідає про танк Т-34, який тоді був першим і єдиним екземпляром. Аби перевірити на якість та міцність, танк відправили на полігон випробувань, проте він збився з маршруту та зупинився в лісі без пального. Ситуація ще більше ускладнилась, коли Т-34 оточили німці. З цього моменту екіпаж починає відчайдушну боротьбу з ворогами, аби не дати їм отримати цінну бойову машину.

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