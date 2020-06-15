Кіно на ICTV: найкращі фільми з 15 по 21 червня

Який фільм подивитись? ICTV підготував добірку першокласного кіно в тиждень. Бойовики з Ван Даммом, пригоди з Віном Дизелем та прем’єра – “Водій для копа” (2019)!

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Тиждень з Ван Даммом, вікенд з Віном Дізелем

Культові героїв бойовиків знову на екранах українських телеглядачів! ICTV представляє на тижні відразу 5 фільмів з Жаном-Клодом Ван Даммом. “Другий у команді” розкаже про оборону посольства США від повстанців у Молдові, “Убий їх усіх” – про відчайдушну помсту колишнього кілера, а класичний бойовик “Легіонер” розкаже про захпливюючі пригоди бійця Французського Іноземного легіону. “Універсальний солдат-4” з Ван Даммом и Дольфом Лундрегоном ефектно завершать легендарну серію стрічок, а присвячений Брюсу Лі екшен “Не відступати і не здаватися” покаже історію спортивного протистояння та одну з перших великих ролей легендарного бельційця.

Другий у команді (2006) – вівторок 23:10, п’ятниця 15:10

Убий їх усіх (2017) – вівторок 00:45, неділя 01:50

Легіонер (1998) – середа 23:10, п’ятниця 13:30

Універсальний солдат-4 (2012) – середа 00:55, субота 02:45

Не відступати і не здаватися (1986) – четвер 23:10, п’ятниця 11:05

У вихідні ICTV покаже низку фільмів з Віном Дізелей у головній ролі. “Одинак” розкаже про спецагента у боротьбі з накроторгівлею. Відразу два фільма про легендарного космічного злочинця Ріддіка: “Чорна діра”, перший фільм про його пригоди, розкаже історію аварії корабля на планеті, повної моторошних монстрів, а “Хроніки Ріддіка” зіштовхнуть головного героя з цілою армією міжгалактичних “пожирачів смерті”.

Одинак (2003) – субота 14:45

Чорна діра (2000) – субота 16:45, неділя 13:00

Хроніки Ріддіка (2004) – субота 19:10, неділя 14:55

Кримінальний драйв

ICTV вчергове занурить вас у світ авантюр та криміналу. “Сікаріо” та “Сікаріо-2: Проти всіх” з Бенісіо Дель Торо та Джошем Броліном покажуть жорстокий світ мексиканських наркокартелів, “Смертельний список” з К’юбою Гудінгом молодшим розкаже про авантюрного найманого вбивцю. “Перехресний вогонь” з Віллемом Дефо та Меттом Ділоном – історія про досвідченого злочинця, який вирішив працювати на поліцію, а “Хлопчики-нальотчики” з Полом Уокером та Ідрісом Ельбою – про банду зухвалих грабіжників. “Спецназ: В облозі” покаже на що здатна американська поліція в екстремальних умовах”, а “Кровний батько” з Мелом Гібсоном – на що здатен чоловік, який вирішив за будь-яку ціну захистити власну дитину.

У неділю на глядачів ICTV чекає справжній подарунок – прем’єра драйвового екшену “Водій для копа” з Дейвом Батістою, яка розкаже про пригоди брутального поліцейського, який змушений взяти в напарники звичайного таксиста з Уберу.

Сікаріо (2015) – понеділок 13:50

Сікаріо-2: Проти всіх (2018) – понеділок 16:50

Смертельний список (2011) – понеділок 02:00, четвер 00:55

Перехресний вогонь (2014) – вівторок 10:05, субота 01:05

Хлопчики-нальотчики (2011) – вівторок 12:00, четвер 14:35

Спецназ: В облозі (2012) – четвер 17:05, п’ятниця 01:10

Кровний батько (2016) – неділя 22:15

Водій для копа (2019) – неділя 20:30

Карколомні пригоди

Цього тижня глядачі ICTV отримають пригодницькі фільми на будь-який смак: від подорожей у космосі до полювання на мерців! “Вулкан” з Томмі Лі Джонсом покаже як лава знищуватиме Лос-Анджелес, “Шибайголова” з Беном Аффлеком та “Електра” з Дженніфер Гарнер розкажуть про пригоди напарників зі всесвіту Марвел. “Випробування вогнем” з Дензелом Вашингтоном покажуть вам світ воєнних операцій США. “Інтимний словник” з Джессікою Альбою розкаже про чуттєві пригоди часів європейської колонізації світу, а “47 Ронін” з Кіану Рівзом покаже захоплюючий світ японських міфів. Дилогія “Крикуни” та “Крикуни-2: Полювання” занурять вас у світ моторошних роботів, а “Примарний патруль” з Райаном Рейнолдсом та Джеффом Бріджесом розкажуть про неймовірну роботу незвичайної поліції яка полює на мерців!

Вулкан (1997) – понеділок 20:05, середа 16:50

Випробування вогнем (1996) – понеділок 00:00, неділя 23:50

Електра (2005) – вівторок 14:25

Шибайголова (2003) – вівторок 16:45

Крикуни (1995) – середа 12:05

Крикуни-2: Полювання (2009) – середа 14:30

Інтимний словник (2003) – четвер 12:05

Примарний патруль (2013) – субота 21:15, неділя 17:00

47 Ронін (2013) – субота 23:00

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