ICTV проводить тиждень оскароносних фільмів

Цього тижня ICTV покаже вісім фільмів, відзначених нагородою американської кіноакадемії. Читайте у матеріалі, що можна буде подивитись на телеканалі.

Стартує оскароносний кінопоказ сьогодні о 23:55 з фільму «Той, що біжить по лезу 2049» (2017), режисера Дені Вільньова. У 2018 році фільм отримав статуетку «Оскар» за найкращі візуальні ефекти.

З вівторка по четвер глядачі зможуть переглянути три фільми режисера Квентіна Тарантіно. У вівторок о 23:15 «Джанго звільнений» (2012), лауреата трьох «Оскарів», як найкращий фільм, а також за найкращу чоловічу роль другого плану та найкращий оригінальний сценарій. Також у вівторок о 13:15 покажуть фільм «Зелена книга» (2018), який завоював перемогу у номінаціях «Найкращий фільм — комедія чи мюзикл», «Найкраща чоловіча роль другого плану» та «Найкращий сценарій».

У середу о 23:15 «Мерзенна вісімка» (2015), який отримав статуетку за найкращу музику від композитора Енніо Морріконе. Крім цього, зранку в середу о 10:30 відбудеться показ фільму «Капітан Філліпс» (2013), номінований на шість статуеток «Оскар».

У четвер о 23:15 «Одного разу… У Голлівуді» (2019) з двома «Оскарами» за найкращу чоловічу роль другого плану та найкращу роботу художника.

У суботу о 21:35 на глядачів чекає фільм «Шалений Макс: Дорога гніву» (2015), який у рік виходу отримав цілих 10 номінацій на «Оскар», а в шести з них завоював перемогу: за кращий монтаж, кращу роботу художника-постановника, кращий дизайн костюмів, кращий грим та зачіски, кращий звук та кращий звуковий монтаж. Далі о 23:50 відбудеться показ фільму «Богемна рапсодія» (2018) про життя і творчість Фредді Мерк’юрі, яка отримала цілих чотири статуетки в номінаціях «Найкраща чоловіча роль», «Найкращий монтаж», «Найкращий звук» та «Найкращий монтаж звуку».

Завершиться кінопоказ тижня у неділю о 23:50 хоч і не оскароносним, але не менш захоплюючим та цікавим фільмом «Наркокур’єр» (2018) з режисерської руки Клінта Іствуда.

Не пропустіть оскароносний кінопоказ ICTV цього тижня!

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