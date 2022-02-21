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Главная / ICTV проводит неделю оскароносных фильмов / 21.02.2022 14:33
21.02.2022 14:33
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ICTV проводит неделю оскароносных фильмов

ICTV проводит неделю оскароносных фильмов

На этой неделе ICTV покажет восемь фильмов отмеченных наградой американской киноакадемии. Читайте в материале, что можно будет посмотреть на телеканале. 

Стартует оскароносный кинопоказ сегодня в 23:55 с фильма «Бегущий по лезвию 2049» (2017), режиссера Дени Вильнева. В 2018 году фильм получил статуэтку «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.

Кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049»

Со вторника по четверг зрители смогут посмотреть три фильма режиссера Квентина Тарантино. Во вторник в 23:15 «Джанго освобожденный» (2012), обладателя трех «Оскаров», как лучший фильм, а также за лучшую мужскую роль второго плана и лучший оригинальный сценарий. Также во вторник в 13:15 покажут фильм «Зеленая книга» (2018), завоевавший победу в номинациях «Лучший фильм – комедия или мюзикл», «Лучшая мужская роль второго плана» и «Лучший сценарий».

В среду в 23:15 «Омерзительная восьмерка» (2015), который получил статуэтку за лучшую музыку от композитора Эннио Морриконе. Кроме этого с утра в среду в 10:30 состоится показ фильма «Капитан Филлипс» (2013), номинированный на шесть статуэток «Оскар.»

В четверг в 23:15 «Однажды… В Голливуде» (2019) с двумя «Оскарами» за лучшую мужскую роль второго плана и лучшую работу художника.

В субботу в 21:35 зрителей ждет фильм «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015), который в год выхода получил целых 10 номинаций на «Оскар», а в шести из них завоевал победу: за лучший монтаж, лучшую работу художника-постановщика, лучший дизайн костюмов, лучший грим и прически, лучший звук и лучший звуковой монтаж. Кроме того, лента получила 4 номинации: лучший фильм, лучшая режиссура, лучшая операторская работа, лучшие визуальные эффекты. Далее в 23:50 состоится показ фильма «Богемская рапсодия» (2018) о жизни и творчестве Фредди Меркьюри, которая получила четыре статуэтки в номинациях «Лучшая мужская роль», «Лучший монтаж», «Лучший звук» и «Лучший монтаж звука».

Кадр из фильма «Богемская рапсодия»

Завершится кинопоказ недели в воскресенье в 23:50 хоть и не оскароносным, но не менее захватывающим и интересным фильмом «Наркокурьер» (2018) с режиссерской руки Клинта Иствуда.

Не пропустите оскароносный кинопоказ ICTV на этой неделе! 

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Теги: Анонс кино, кінопоказ ICTV
21.02.2022 14:33



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