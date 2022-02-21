ICTV проводит неделю оскароносных фильмов

На этой неделе ICTV покажет восемь фильмов отмеченных наградой американской киноакадемии. Читайте в материале, что можно будет посмотреть на телеканале.

Стартует оскароносный кинопоказ сегодня в 23:55 с фильма «Бегущий по лезвию 2049» (2017), режиссера Дени Вильнева. В 2018 году фильм получил статуэтку «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.

Со вторника по четверг зрители смогут посмотреть три фильма режиссера Квентина Тарантино. Во вторник в 23:15 «Джанго освобожденный» (2012), обладателя трех «Оскаров», как лучший фильм, а также за лучшую мужскую роль второго плана и лучший оригинальный сценарий. Также во вторник в 13:15 покажут фильм «Зеленая книга» (2018), завоевавший победу в номинациях «Лучший фильм – комедия или мюзикл», «Лучшая мужская роль второго плана» и «Лучший сценарий».

В среду в 23:15 «Омерзительная восьмерка» (2015), который получил статуэтку за лучшую музыку от композитора Эннио Морриконе. Кроме этого с утра в среду в 10:30 состоится показ фильма «Капитан Филлипс» (2013), номинированный на шесть статуэток «Оскар.»

В четверг в 23:15 «Однажды… В Голливуде» (2019) с двумя «Оскарами» за лучшую мужскую роль второго плана и лучшую работу художника.

В субботу в 21:35 зрителей ждет фильм «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015), который в год выхода получил целых 10 номинаций на «Оскар», а в шести из них завоевал победу: за лучший монтаж, лучшую работу художника-постановщика, лучший дизайн костюмов, лучший грим и прически, лучший звук и лучший звуковой монтаж. Кроме того, лента получила 4 номинации: лучший фильм, лучшая режиссура, лучшая операторская работа, лучшие визуальные эффекты. Далее в 23:50 состоится показ фильма «Богемская рапсодия» (2018) о жизни и творчестве Фредди Меркьюри, которая получила четыре статуэтки в номинациях «Лучшая мужская роль», «Лучший монтаж», «Лучший звук» и «Лучший монтаж звука».

Завершится кинопоказ недели в воскресенье в 23:50 хоть и не оскароносным, но не менее захватывающим и интересным фильмом «Наркокурьер» (2018) с режиссерской руки Клинта Иствуда.

Не пропустите оскароносный кинопоказ ICTV на этой неделе!

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