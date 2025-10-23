Дуэйн Скала Джонсон: все о самом дорогом актере Голливуда. Кино на ICTV2

В эти выходные ICTV2 предлагает своим зрителям настоящий киномарафон из самым дорогим актером Голливуда – Двейном Джонсоном. Телеканал покажет следующие фильмы: «Путешествие 2: Таинственный остров» (сб. 19:45), «Широко шагая» (сб. 21:30), «Ремпейдж» (вс. 18:00), «Круиз в джунглях» (вс. 20:00), «Клад Амазонки» (вс. 22:10).

По этому случаю редакция Кино на ICTV2 собрала для вас самое интересное об актере: фильмография Двейна Джонсона, где жил, чем занимался, какие достижения имел в реслинге и футболе, сколько зарабатывает на кино и как попал в Книгу рекордов Гиннеса.

В 2019 году Дуэйн Дуглас Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером Голливуда — он обошел всех звезд и получил доход в почти 90 миллионов долларов. Эту высокую планку самого дорогого актера Двейн держит и сегодня. Но Дуэйн известен не только как актер, но и как рестлер, а также как певец и музыкант — он играет на гитаре.

Интересный факт:

Рост Дуэйна Джонсона 196 см, вес — 118 кг

Дуэйн Скала Джонсон — биография

Дуэйн Джонсон родился 2 мая 1972 в Соединенных Штатах. В детстве жил в Калифорнии, Новой Зеландии, на Гавайях, в Пенсильвании. В молодости во Флориде и Канаде, затем вернулся в Майами (Флорида, США) где проживает и сейчас. Вся семья Дуэйна была связана с реслингом: отец и дед по матери принимали участие в соревнованиях, а бабушка была промоутером боев.

Интересный факт:

Самая влиятельная федерация реслинга WWE назвала Дуэйна Джонсона №5 в списке 50-и лучших рестлеров за всю историю.

Как Дуэйн Джонсон выглядел раньше?

Интересный факт:

Какое образование Дуэйн Джонсон получил в университете? Скала — психолог и криминолог, имеет университетский диплом бакалавра по этим специальностям.

Карьера Дуэйна Джонсона в кино

Актерская карьера звезды реслинга началась с ролей в телесериалах в 1999 году — он сыграл эпизодических персонажей в таких популярных в США телепроектах как «Звездный Путь: Вояджер» и «Шоу 70-х» (в этом сериале Дуэйн сыграл роль собственного отца Рокки Джонсона, звезды реслинга 1970-х годов).

Сниматься в кино начал с 2001 года — первой заметной ролью на большом экране стал персонаж Царь скорпионов в приключенческой ленте «Мумия возвращается». Дебют Дуэйна Джонсона в кино оказался настолько удачным, что продюсеры сняли отдельный фильм о персонаже Скалы — «Царь скорпионов» (2002).

Интересный факт:

Сыграв в фильме «Царь скорпионов», Дуэйн Джонсон попал в Книгу рекордов Гиннесса — это был самый дорогой дебют главного героя в истории кино: Скала получил 5,5 миллионов долларов за свою первую главную роль.

После этого Дуэйн снялся в десятках фильмов, озвучивал героев анимационных лент, появлялся в большом количестве сериалов и даже стал кинопродюсером.

Фильмография Дуэйна Джонсона:

Мумия возвращается (2001)

Царь скорпионов (2002)

Сокровища Амазонки (2003)

Широко шагая (2004)

Будь круче (2005)

Дум (Doom) (2005)

Второй шанс (2006)

План игры (2007)

Сказки Юга (2007)

Напряги извилины (2008)

Ведьмина гора (2009)

Зубная фея (2010)

Копы в глубоком запасе (2010)

Быстрее пули (2010)

Форсаж-5 (2011)

Путешествие-2: Таинственный остров (2012)

Стукач (2013)

Джи Ай Джо: Бросок Кобры-2 (2013)

Кровью и потом. Анаболики (2013)

Форсаж-6 (2013)

Эмпайр Стейт (2013)

Геракл (2014)

Форсаж-7 (2015)

Разлом Сан-Андреас (2015)

Полтора шпиона (2016)

Форсаж-8 (2017)

Спасатели Малибу (2017)

Джуманджи: Зов джунглей (2017)

Рэмпейдж (2018)

Небоскреб (2018)

Форсаж: Хоббс и Шоу (2019)

Джуманджи: Новый уровень (2019)

Каким спортом занимался Дуэйн Джонсон?

В старшей школе занимался борьбой, легкой атлектикой, но наибольший талант проявил в американском футболе. Это позволило ему получить спортивную стипендию и поступить в Университет Майами. Вместе с командой «Майами Харрикейнс» в 1991 году стал победителем национального чемпионата NCAA (престижного первенства США среди клубов университетов и колледжей). После завершения обучения подписал контракт с канадской командой «Калгари Стампидерс», но отыграл за нее всего год. Дуэйн Джонсон был вынужден завершить профессиональную футбольную карьеру из-за травмы спины.

Интересный факт:

Дуэйн Джонсон играл на позиции дефенс тэкл — обычно это самый большой и самый сильный игрок, ключевой элемент обороны, который блокирует нападающих и сбивает их с ног.

Реслинг: как Дуэйн Джонсон стал Скалой?

Дуэйн Джонсон дебютировал в реслинге 1996 году в имени Рокки Майвиа. Псевдоним был составлен из имен отца (Рокки Джонсон) и деда (Питер Майвиа). Промоутеры отмечали, что Дуэйн — первый в истории рестлер в третьем поколении.

Реслинг — театрализованное спортивное шоу, в котором объединены борьба и работа на публику. Согласно его традициями все рестлеры делятся на «хороших» (так называемые «фейсы») и «плохих парней» (так называемые «хилы»). Персонаж Дуэйна Джонсона Рокки Майвиа выступал как «фейс», то есть — хороший парень. Но затем из-за нескольких обидных поражений и усталости аудитории от однообразности «хорошего Рокки», Дуэйн сменил амплуа и стал выходить на арену как «хил». Именно как «плохой парень» он берет себе имя Скала Рокки Майвиа, которое вскоре сокращает просто до Скалы (The Rock). С этого времени начинается взлет карьеры в реслинге, в которой было множество ярких шоу, эффектных нокаутов и чемпионских титулов.

2004 года Скала объявил о завершении карьеры рестлера и сконцентрировался на работе в кино. С 2011-го года он возобновил редкие выступления, а в 2012-2013 годах даже получил и защищал свой последний титул Чемпиона WWЕ.

Все титулы и достижения Дуэйна Скалы Джонсона в рестлинге:

Чемпион WWF/WWE — 8 раз

Интерконтинентальный чемпион WWF — 2 раза

Командный чермпион мира по реслингу — 5 раз

Чемпион WCW в тяжелом весе — 2 раза

Победитель Королевской битвы 2000

Чемпион Тройной Короны

Лауреат премии Слэмми (Оскар в мире реслинга) — 8 раз

Самый популярный Реслер года — 2 раза (1999, 2000)

Лучший матч года — 2 раза (1999, 2002)

Интересный факт:

Какой у Дуэйна Джонсона цвет кожи? Дуэйн Джонсон обладает экзотической внешностью, которая объясняется происхождением: его отец был темнокожим канадцем, а мать — полинезийка с тихоокеанских островов Самоа.

Личная жизнь Дуэйна Джонсона

От первого брака (1997-2007) с Дени Гарсиа дочь Симон Александра (2001 года рождения). Есть еще две дочери (2015 и 2018 годов рождения) от второго брака с Лорен Хэшиан.