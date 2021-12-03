Все про франшизу «Смертельна зброя»: кінопоказ на ICTV

Цими вихідними на ICTV відбудеться показ чотирьох фільмів серії «Смертельна зброя». Пропонуємо дізнатися історію створення, цікаві факти та як змінилися актори у нашому матеріалі.

Історія створення

Перший фільм серії «Смертельна зброя» (сб, 19:10) побачив світ майже 35 років тому, 1987 році. Бойовик про два лос-анджелеських копа, які розслідують справу про самогубство, відразу сподобався глядачам і навіть був номінований на «Оскар» у категорії «Кращий звук». Великий успіх картині приніс як сюжет, так і блискучий акторський склад.

Головні ролі у фільмі виконали неймовірно популярний у ті роки Мел Гібсон та його не менш відомий та улюблений публікою колега Денні Гловер. Разом вони виконали ролі напарників-поліцейських, зовсім несхожих друг на друга. Герой Гібсона – соціопат, що страждає на суїцидальні нахили, з яким ніхто не хоче працювати, а герой Гловера – повна йому протилежність. Разом вони повинні розслідувати справу, що здавалася спочатку простим самогубством.

Після успіху фільму 1987 року, його творці поспішили розпочати роботу над продовженням. Так, 1989 року вийшов другий фільм франшизи «Смертельна зброя 2» (сб, 21:30). У новій частині офіцер по боротьбі з наркотиками у виконанні Гібсона та його напарник детектив із розслідування вбивств у виконанні Гловера беруться за нову справу. Під час погоні вони випадково натикаються на автомобіль, у багажнику якого знаходяться південноафриканські золоті монети. Через це на них починає полювання наркомафія, і вони змушені ховатися, але продовжувати боротьбу зі злочинністю.

Друга частина була дуже тепло зустрінута глядачами, так що третій фільм теж не забарився. Вже 1992 року на екрани вийшла «Смертельна зброя 3» (нд, 20:50). У третьому фільмі герой Гловера вже збирається виходити на пенсію, до якої йому залишився лише тиждень. Але як годиться, останні дні не можуть взяти та пройти спокійно. Тож і цього разу герої Гібсона та Гловера потрапляють у заварушку, розслідуючи справу про пограбування. Внаслідок помилки їх понижують до посади патрульного, але хіба це привід припиняти боротьбу зі злом?

Четвертий фільм франшизи вийшов на екрани лише через шість років після виходу попереднього, що є найдовшою паузою між картинами за всю франшизу. У фільмі «Смертельна зброя 4» (нд, 23:05) герої Гібсона та Гловера розслідують справу про мережу китайських мігрантів, які займаються контрабандою. У ході розслідування вони дізнаються правду не лише про свою справу, а й про власні сім’ї.

До речі, вже довгі роки в мережі ходить чутка про можливий вихід п’ятої частини популярної франшизи «дев’яностих». За цей час домисли про майбутній фільм то з’являлися, то зникали. Подейкували, що то творці сумнівалися у можливій валідності такого проекту, то актори не хотіли погоджуватися повертатися до старого амплуа. Як би там не було, якщо вихід «Смертельна зброя 5» і можливий, то не раніше, ніж за кілька років, бо поки що про зйомки цього фільму не чути.

Цікаві факти

Перед тим, як розпочати зйомки «Смертельної зброї», Мел Гібсон та Денні Гловер пройшли курс серйозних тренувань. На них вони вчилися не лише виконувати трюки, але й стріляти з вогнепальної зброї, брали уроки бойових мистецтв, а ще багато занять проходили прямо перед та після зйомок на майданчику. Роль Мела Гібсона могла дістатися Брюсу Віллісу. Саме його творці картини розглядали як потенційного виконавця головної ролі. Проте Брюс вирішив відхилити пропозицію та поринути у роботу над «Міцним горішком». У свою чергу Гібсон раніше так само відмовився від ролі Джона Маккейна у вищезгаданому фільмі. Обидва вибрали свої варіанти і не помилилися, здобувши популярність у цих різних франшизах! І не відходячи далеко від цієї теми, слід згадати, що пістолет Беретта 92F героя Мела Гібсона – та ж реквізитна зброя, якою користувався герой Брюса Вілліса в «Міцному горішку». Говорячи про успіх першої частини франшизи, варто згадати і цифри. Так, фільм 1987 року зібрав у прокаті цілих $120 млн при витратній частині всього $15 млн. Це справді грандіозний успіх! Для створення достовірності сюжету картини, творці фільму постійно зйомок співпрацювали з Департаменту шерифа округу Лос-Анджелес. Напевно, саме завдяки цьому вийшла така реальна та цікава історія.

Як змінилися актори

Не пропустіть показ серії фільмів «Смертельна зброя» цими вихідними на телеканалі ICTV!

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.