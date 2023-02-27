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Головна / «Дизель Шоу» повертається в телеефір! Уже 3-го березня дивіться премʼєру на каналі ICTV2! / 27.02.2023 17:54
27.02.2023 17:54
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«Дизель Шоу» повертається в телеефір! Уже 3-го березня дивіться премʼєру на каналі ICTV2!

«Дизель Шоу» повертається в телеефір! Уже 3-го березня дивіться премʼєру на каналі ICTV2!

«Дизель Шоу» нарешті повертається на телевізійні екрани! Уже 3 березня на каналі ICTV-2 стартує прем’єра нових випусків програми. Що побачать глядачі — детальні подробиці читайте нижче.

Щоп’ятниці команда «Дизель Шоу» мала прекрасну традицію: о 20:00 зустрічатися зі своїми глядачами на каналі ICTV. Але вороги нахабно відібрали її та більш ніж на рік призупинили телевізійні прем’єри програми.

— Канал ICTV став учасником «Єдиного марафону» новин, і це важлива місія, яка необхідна зараз для інформаційної боротьби з ворогом. Наші актори безпосередньо долучалися до неї своїми виступами в національному ефірі, намагалися підтримати прихильників і піднести їхній бойовий дух, — каже шеф-редактор «Дизель Студіо» Олексій Бланар.

Команда «дизелів» була й залишається в Україні та своєю чергою продовжує роботу. У квітні почала готуватися, а вже в серпні 2022 року провела перші концерти на підтримку ЗСУ, які довели: гумор на часі, він дуже необхідний українцям, аби бодай на мить переключитися від важких подій. Гумор — це теж зброя, просто потрібно вміти нею користуватися.

— Серпневі концерти — наш воєнний старт. Зізнаюся, зала була не повністю заповнена, оскільки тоді ще був страх у глядачів — і це нормально. Але жовтневі та особливо грудневі концерти, які пройшли з аншлагами, довели: гумор на часі, він важливий та потрібний, — зазначає креативний продюсер «Дизель Студіо» Михайло Шинкаренко.

— Це підтвердили бійці, зокрема «азовці», яких ми запрошували до зали й на сцену. На одному з концертів наша команда отримала від них неймовірний подарунок — прапор із побажаннями й підписами. Це доводить, що ми рухаємося в правильному руслі.

Замість телебачення «Дизель Шоу» перейшло на цифрові майданчики, та майже півроку прем’єри транслювалися на ютуб-каналах «Дизель Студіо», «Гумор ICTV» та в соцмережах. Збирали десятки мільйонів переглядів і сотні тисяч схвальних відгуків прихильників, яких війна розкидала у всьому світі. Але вже 3 березня «Дизель Шоу» повернеться з прем’єрами на ТБ! Трансляція відбудеться на каналі ICTV-2.

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— Минулого року канал ICTV-2 успішно отримав ліцензію на мовлення і почав транслювати український розважальний продукт. Зокрема, в ефірі глядачі бачили ситком «Вижити за будь-яку ціну» та унікальне за своєю формою скетч-шоу «На Трьох», які виробляє «Дизель Студіо». З 3 березня в ефір увірветься і «Дизель Шоу», — ділиться радісною новиною Олексій Бланар.

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«Дизель Шоу» повертається в телеефір! Уже 3-го березня дивіться премʼєру на каналі ICTV2! / 7 фотографій

У перших прем’єрних телевізійних випусках глядачі побачать нові номери, що вже підкорили серця сотень тисяч глядачів. Це актуальні історії сьогодення та абсолютно нові герої, які живуть поруч і переживають ті самі події, що й кожен українець. Компанію їм складуть уже давно знайомі герої, яких життя змусить потрапити в нові пригоди та знайти найнепередбачуваніший вихід із них. А особливою родзинкою стануть бойові хіти, які команда створює спеціально до кожного концерту. Крім улюблених акторів-«дизелів», на екранах з’являться найкращі українські актори й акторки — друзі «Дизель Шоу».

— Ми взяли цей курс на сучасність та актуальність і продовжуємо сміливо ним йти. Наш гумор тепер називають бойовим, і це правда. З кожним концертом, виступом, номером ми хочемо ще більше зарядити глядачів бойовим духом та вірою в нашу перемогу.

Відтепер «Дизель Шоу» говорить українською, і ми раді цьому. Як прямий тому доказ — наші Євген Сморігін і Дмитро Танкович. Звісно, є деякі персонажі, які за своїм походженням розмовляють іноземною, але це тільки в контексті історії номера. Згодом і їм щелепу розвернемо, — жартує художній керівник «Дизель Студіо» Єгор Крутоголов.

Тож перша прем’єра телевізійних випусків «Дизель Шоу» стартує 3 березня о 20:00 на каналі ICTV-2.

А 10, 11 та 12 березня команда проводить нові концерти на підтримку ЗСУ «Весна буде» в МЦКМ (Жовтневий палац). Частину коштів від продажу квитків перераховує до БО «Дизель Фонд», що вже майже рік допомагає українським захисникам. А ці прем’єрні номери увійдуть у наступні телетрансляції «Дизель Шоу».

Більше новин читайте на сайті dizelstudio.com та в офіційних спільнотах «Дизель Студіо» у соціальних мережах.

Теги: Дизель шоу, прем'єра
27.02.2023 17:54

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