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Головна / На ICTV2 вийде документальний фільм про українських партизанів / 21.02.2023 11:00
21.02.2023 11:00
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На ICTV2 вийде документальний фільм про українських партизанів

На ICTV2 вийде документальний фільм про українських партизанів

27 лютого телеканал ICTV2 покаже премʼєру документальної стрічки «‎Нескорені. Українські партизани». Це реальні історії хоробрих українців, які чинять рух опору на тимчасово окупованих територіях ще від початку 2014 року.

Режисером стрічки став Мирослав Гай, який є активним учасником бойових дій на Донбасі. Мирослав — доброволець, який з часів Майдану захищав Україну від окупантів, згодом одним із перших записався до лав Нацгвардії і вирушив у гарячі точки. У цивільному житті Мирослава знають як журналіста, блогера і викладача акторської майстерності. А віднедавна — ще й як одного з визволителів острова Зміїного і відважного захисника, що встановив прапор на телевежі у Словʼянську. 

«На фільм мене надихнула зустріч зі справжнім українським партизаном. Він перетинав кордон тимчасово окупованої території десятки разів. Існував і спілкувався з оточенням у рамках своєї “легенди”, водячи окупантів за ніс. При цьому він абсолютно звичайна людина, у якої немає військової професії, він просто справжній патріот та герой»

— ділиться про задум фільму Мирослав.

Виробництвом фільму займалась студія MIR&CO PRODUCTION. Продюсером фільму став Кирило Нечмоня.

Про що фільм?

Головні герої — справжні партизани, які активно працюють на захоплених росіянами територіях Сходу й Півдня України, допомагаючи українській армії. Перебуваючи поруч з окупаційними репресивними органами, вони постійно повідомляють координати складів з боєприпасами та військових баз, а також сповіщають про місцеперебування російських солдатів та їхні пересування.

Премʼєра на телеканалі ICTV2 відбудеться 27 лютого о 19:00 та згодом на YouTube-каналі MIR&CO PRODUCTION.

Теги: ICTV2, прем’єра, українські партизани
21.02.2023 11:00

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