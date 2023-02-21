На ICTV2 вийде документальний фільм про українських партизанів

27 лютого телеканал ICTV2 покаже премʼєру документальної стрічки «Нескорені. Українські партизани». Це реальні історії хоробрих українців, які чинять рух опору на тимчасово окупованих територіях ще від початку 2014 року.
Режисером стрічки став Мирослав Гай, який є активним учасником бойових дій на Донбасі. Мирослав — доброволець, який з часів Майдану захищав Україну від окупантів, згодом одним із перших записався до лав Нацгвардії і вирушив у гарячі точки. У цивільному житті Мирослава знають як журналіста, блогера і викладача акторської майстерності. А віднедавна — ще й як одного з визволителів острова Зміїного і відважного захисника, що встановив прапор на телевежі у Словʼянську.
«На фільм мене надихнула зустріч зі справжнім українським партизаном. Він перетинав кордон тимчасово окупованої території десятки разів. Існував і спілкувався з оточенням у рамках своєї “легенди”, водячи окупантів за ніс. При цьому він абсолютно звичайна людина, у якої немає військової професії, він просто справжній патріот та герой»
— ділиться про задум фільму Мирослав.
Виробництвом фільму займалась студія MIR&CO PRODUCTION. Продюсером фільму став Кирило Нечмоня.
Про що фільм?
Головні герої — справжні партизани, які активно працюють на захоплених росіянами територіях Сходу й Півдня України, допомагаючи українській армії. Перебуваючи поруч з окупаційними репресивними органами, вони постійно повідомляють координати складів з боєприпасами та військових баз, а також сповіщають про місцеперебування російських солдатів та їхні пересування.
Премʼєра на телеканалі ICTV2 відбудеться 27 лютого о 19:00 та згодом на YouTube-каналі MIR&CO PRODUCTION.