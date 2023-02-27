«Дизель Шоу» возвращается в телеэфир! Уже 3 марта смотрите премьеру на канале ICTV2!

«Дизель Шоу» наконец-то возвращается на телевизионные экраны! Уже 3 марта на канале ICTV-2 стартует премьера новых выпусков программы. Что увидят зрители — подробности читайте ниже.

Каждую пятницу у команды «Дизель Шоу» была прекрасная традиция: в 20:00 встречаться со своими зрителями на канале ICTV. Но враги нагло отобрали её и более чем на год приостановили телевизионные премьеры программы.

— Канал ICTV стал участником «Единого марафона» новостей, и это важная миссия, необходимая сейчас для информационной борьбы с врагом. Наши актёры непосредственно приобщались к ней своими выступлениями в национальном эфире, пытались поддержать поклонников и поднять их боевой дух, — говорит шеф-редактор «Дизель Студио» Алексей Бланарь.

Команда «дизелей» была и остаётся в Украине и в свою очередь продолжает работу. В апреле начала готовиться, а уже в августе 2022 года провела первые концерты в поддержку ВСУ, которые доказали: юмор актуален, он очень необходим украинцам, чтобы хоть на миг переключиться с тяжёлых событий. Юмор — это тоже оружие, просто нужно уметь им пользоваться.

— Августовские концерты — наш военный старт. Признаюсь, зал был не полностью заполнен, ведь тогда ещё был страх у зрителей — и это нормально. Но октябрьские и особенно декабрьские концерты, которые прошли с аншлагами, доказали: юмор актуален, он важен и нужен, — отмечает креативный продюсер «Дизель Студио» Михаил Шинкаренко.

— Это подтвердили бойцы, в частности, «азовцы», которых мы приглашали в зал и на сцену. На одном из концертов наша команда получила от них невероятный подарок — флаг с пожеланиями и подписями. Это доказывает, что мы двигаемся в правильном русле.

Вместо телевидения «Дизель Шоу» перешло на цифровые площадки, и почти полгода премьеры транслировались на ютуб-каналах «Дизель Студио», «Юмор ICTV» и в соцсетях. Собирали десятки миллионов просмотров и сотни тысяч одобрительных отзывов поклонников, которых война разбросала по всему миру. Но уже 3 марта «Дизель Шоу» вернётся с премьерами на ТВ! Трансляция состоится на канале ICTV-2.

— В прошлом году канал ICTV-2 успешно получил лицензию на вещание и начал транслировать украинский развлекательный продукт. В частности, в эфире зрители видели ситком «Выжить любой ценой» и уникальное по своей форме скетч-шоу «На Трех», которые производит «Дизель Студио». С 3 марта в эфир ворвётся и «Дизель Шоу», — делится радостной новостью Алексей Бланарь.

В первых премьерных телевизионных выпусках зрители увидят новые номера, уже покорившие сердца сотен тысяч зрителей. Это актуальные истории и совершенно новые герои, которые живут рядом и переживают те же события, что и каждый украинец. Компанию им составят давно знакомые герои, которых жизнь заставит угодить в новые приключения и найти наиболее непредсказуемый выход из них. А особенной изюминкой станут боевые хиты, которые команда создаёт специально для каждого концерта. Кроме любимых актёров-«дизелей», на экранах появятся лучшие украинские актёры и актрисы — друзья «Дизель Шоу».













«Дизель Шоу» возвращается в телеэфир! Уже 3 марта смотрите премьеру на канале ICTV2! / 7 фотографий

— Мы взяли этот курс на современность и актуальность и продолжаем смело по нему следовать. Наш юмор теперь называют боевым, и это правда. С каждым концертом, выступлением, номером мы хотим ещё больше зарядить зрителей боевым духом и верой в нашу победу.

Отныне «Дизель Шоу» говорит по-украински, и мы рады этому. Как прямое тому доказательство — наши Евгений Сморигин и Дмитрий Танкович. Конечно же, есть некоторые персонажи, которые в силу своего происхождения говорят на иностранном, но это только в контексте истории номера. Вскоре и им челюсть развернём, — шутит художественный руководитель «Дизель Студио» Егор Крутоголов.

Так что первая премьера телевизионных выпусков «Дизель Шоу» стартует 3 марта в 20:00 на канале ICTV-2.

А 10, 11 и 12 марта команда проводит новые концерты в поддержку ВСУ «Весна будет» в МЦКИ (Октябрьский дворец). Часть средств с продажи билетов перечисляет в БО «Дизель Фонд», которая уже почти год помогает украинским защитникам. Эти премьерные номера войдут в следующие телетрансляции «Дизель Шоу».

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