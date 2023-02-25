Рік єдності: 365 днів марафону “Єдині новини”

Національний марафон “Єдині Новини” було створено заради оперативного, достовірного та якісного інформування країни в час повномасштабного вторгнення, підтримки національної єдності та інформаційної протидії ворогу. Вже рік, найбільші українські медіагрупи, суспільний та державні мовники працюють над ефіром разом зі спільною метою – наближення перемоги України.

За рік існування марафону команди-творці “Єдиних новин” створили понад 18 000 сюжетів, що інформували та надихали країну, 40 000 прямих включень – що допомагали дізнатись про найважливіше від перших осіб та з місця подій. Об’єднана маркетингова команда створила більше 700 соціальних роликів, що підтримували бойовий дух та єдність, інформували населення та зберігали національну пам’ять про героїв та героїнь. Разом з глядачами “Єдині новини” зібрали більше 500 мільйонів гривень для допомоги ЗСУ та вирішення гуманітарних проблем, спричинених війною.

За великими цифрами – історії сотень журналістів, редакторів, операторів та ведучих, що з першого дня повномасштабного вторгнення обрали національну безпеку понад особистою. З найскладніших для країни днів лютого 2022 і щоденно – вони продовжують цілодобову роботу з найгарячіших точок та сховищ, але залишаються в ефірі та діджиталі разом з українцями. У цих цифрах – рік народного спротиву, тисячі історій військових та цивільних, людей з різних професій та регіонів, але об’єднаних спільною метою української перемоги.

Олександр Богуцький, СЕО Starlight Media: “Єдність – слово, що стало головною нашою силою. В рік війни, ми, українці, перевинайшли його значення для себе і зробили цю цінність головною для всього цивілізованого світу. В цій єдності продовжується марафон країни, що бореться за перемогу на кожному з можливих фронтів. І продовжується марафон українських медіа, що відмовились від комерційної конкуренції заради спільної національної мети. З перших днів війни, ворог хотів знищити українські медіа. Після року їх спроб – ми констатуємо, що вистояли. Вистояла країна, вистояли журналісти та новинні команди, які кожного дня, роблять все можливе для наближення нашої перемоги, інформування та підтримки країни. Я дякую всім командам, що творять марафон, всім партнерам та героям наших сюжетів, і звісно – нашій багатомільйонній аудиторії глядачів. У кожному з цих 365 днів ми продовжуємо працювати і не втомлюватись, завдяки єдності і розумінню, що разом ми можемо все”

Національний марафон став унікальним для світу прецедентом єдності мовників та приватно-державного партнерства в час найбільшої загрози для національної безпеки. Результатом цього технічного та креативного об’єднання незалежних редакцій стала найбільша з можливих в час війни стійкість. Під час постійних ракетних обстрілів, кібератак чи в умовах блекауту – доступ глядачів до актуальних та перевірених новин не зупинявся ні на хвилину протягом року.

Важливим досягненням марафону залишається стабільно високий рівень довіри українського глядача. Так, 91% українців знає про існування “Єдиних новин”, 78% з них є його глядачами. “Єдині новини” представлено абсолютно на всіх майданчиках – на телебаченні, радіо, в інтернеті та соціальних мережах, на платформах онлайн-телебачення та Дії. Марафон також дистрибютується різними мовами і доступний для безкоштовного перегляду в усьому світі.

Команди марафону продовжують працювати заради українців і оголошення головної новини – перемоги України над ворогом.

*Дані соціологічного дослідження Gradus Research Company на замовлення Суспільного Мовлення. Дослідження було проведено в межах та завдяки проєкту «Комплексна організаційна трансформація компанії», що фінансується Шведським агентством з питань міжнародної співпраці та розвитку Sida.

Дані VI хвилі дослідження було реалізовано у грудні із вибірковою сукупністю 2500 респондентів віком 18 років і старше, що мешкають на території України (за винятком тимчасово окупованих територій та тих, де йдуть активні бойові дії). Метод збору інформації — самозаповнення анкет у мобільному додатку «GRADUS».