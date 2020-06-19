Папа может все! – ТОП-5 фильмов ко Дню отца, которые должен посмотреть каждый

Для каждого ребенка папа всегда является героем. Он герой, когда каждый день работает для благосостояния своей семьи, герой, когда вынужден покинуть своих близких и защищать страну от врагов, когда самостоятельно воспитывает детей и даже когда может починить сломанную игрушку или приготовить завтрак для своего ребенка! Таких ситуаций можно вспомнить множество, ведь для каждого из нас папа – это герой!

Накануне Дня отца, редакция ICTV.UA предлагает посмотреть 5 замечательных фильмов, которые еще раз напомнят, что папа может все ради своих детей.

«В погоне за счастьем» – 2006

Очень трогательная и мотивирующая история жизни отца и сына в фильме «Погоня за счастьем» основана на реальных событиях, а главные роли исполнили Уилл Смит вместе со своим сыном Джейденом Смитом.

Крис Гарднер – отец одиночка. Воспитывая пятилетнего сына, он старается изо всех сил сделать своего ребенка счастливым. Работая продавцом денситометров, он не может оплатить квартиру и их выселяют. И оказавшись на улице, главный герой поклялся никогда не сдаваться. Именно любовь к сыну и ответственность за него добавили сил и мотивации Крису пройти путь от обычного торгового представителя к успешному брокеру.

За роль Криса Гарднера Уилл Смит был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль.

«Мы купили зоопарк» – 2012

Еще одна трогательная история основана реальных событиях о том, что даже в самый критический момент своей жизни сдаваться не стоит. Главный герой фильма – Бенджамин Ми (Мэтт Дэймон) потерял жену, работу, но остался с двумя детьми. Отец-одиночка понимает, что не имеет права опускать руки в этой ситуации и единственным спасением от тяжелых потерь станут кардинальные изменения в жизни. Так, Бенджамин находит идеальный дом на территории заброшенного зоопарка, начинает разбираться во всех тонкостях ухода за животными и вместе с детьми готовиться к его открытию.

«Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть» – 2013

Недаром слоган пятой части франшизы «Крепкий орешек» – «Яблоко от яблони». Здесь сразу два Макклейна – отец и сын будут выживать в криминальном мире.

Дело в том, что сын Джона Макклейна связался с криминальными авторитетами России, которые посадили его в тюрьму. Джон немедленно отправляется туда и делает все возможное, чтобы спасти сына. Но на этом приключения не заканчиваются, ведь Макклейны даже не подозревают с какими опасными преступниками имеют дело …

«Интерстеллар» – 2014

«Мы здесь для того, чтобы стать воспоминаниями наших детей», – говорит замечательную фразу главный герой фильма «Интерстеллар».

Гениальная лента Кристофера Нолана не просто о космосе, но и о настоящей родительской любви. Отцу-одиночке в исполнении Мэттью МакКонахи приходится покинуть своих детей и отправиться в важнейшую межпланетную экспедицию, чтобы спасти человечество. Испытания родительской любви временем и пространством, а также глубокие размышления о вечных темах – способны вызвать слезы даже в наиболее несокрушимого мужчины.

Фильм получил 5 номинаций на «Оскар» и награду за лучшие визуальные эффекты.

«Кровный отец» – 2016

По сюжету, бывший заключенный Джон Линк (Мел Гибсон) начал спокойную жизнь, завязал с алкоголем и преступлениями. Из-за криминального прошлого он разрушил свою семью, но однажды в его жизни снова появляется дочь. Как оказалось, девушка связалась с плохими парнями и теперь скрывается от безжалостного убийцы. Кровный отец решает снова взяться за оружие, ведь из-за любви к дочери он готов на все. Эта ситуация смогла сблизить родных по крови, но еще недавно чужих друг другу людей. Дочь своим появлением дала шанс отцу реабилитироваться, а он – вернуть ее на верный путь.

Смотрите фильм «Кровный отец» в это воскресенье в 20:30 на ICTV!

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