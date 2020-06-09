Що подарувати на День батька: 5 крутих ідей

Минулого року в Україні з’явилось нове державне свято – День батька, яке відповідно до указу президента відзначатимуть в третю неділю червня. В 2020 році ця дата припадає на 21 червня, тому ще є достатньо часу на роздуми, як привітати своїх татусів та що подарувати їм. Аби полегшити вам вибір, редакція ICTV.ua пропонує 5 крутих ідей для подарунків на День батька.

Універсальні подарунки

Подарунки завжди складно обирати, а особливо чоловікам. Якщо ніяк не можете на чомусь зупинити свій погляд – на допомогу приходять універсальні речі. Наприклад, набір для чистки взуття, гравійована запальничка, навушники, гаманець чи візитниця. Щоб ви не обрали – гарантовано зробите татусеві не лише приємний, а й корисний подарунок.

Креативні речі

Якщо ви не прихильник практичних презентів – пропонуємо більш творчі та креативні. Можна придбати звичайну білу футболку, розмалювати фарбами та написати на ній привітання чи теплі слова, на зразок «Так виглядає найкращий тато в світі». А якщо сумніваєтесь в своїх художніх здібностях – завжди можна замовити футболку, кружку, тарілку чи бокал з індивідуальним написом та зображенням.

Орієнтуємось на захоплення тата

Орієнтуватись на захоплення при виборі подарунку – це завжди безпрограшний варіант. Наприклад, тато, який обожнює рибалку буде щасливий отримати вудочку, розкладний стілець, сумку-холодильник, термос; тато-спортсмен – нове спортивне спорядження, фітнес-браслет, боксерські рукавиці, майстер-клас по скелелазінню чи урок з дайвінгу; любителям активного відпочинку для подарунку оберіть розкладний мангал, набір шампурів або ж мультитул.

Позитивні емоції

Похід у кіно, на футбольний матч чи концерт улюбленого виконавця міг би стати ідеальним подарунком, але зараз ми живемо в реаліях карантину. Проте навіть в цій ситуації татусеві можливо подарувати позитивні емоції. Влаштуйте спортивні змагання, просто пограйте з татусем у футбол, теніс чи бадмінтон, а потім організуйте вечірку-гриль для всієї родини. Пригадайте улюблені місця в Україні вашого татка та відправляйтесь всі разом у мініподорож на честь свята. Обирайте сім’єю той захід, який може найбільше сподобатися вашому татусеві і влаштуйте йому ідеальний день, сповнений позитивних емоцій.

Втілення мрії

Батьки частенько поступаються власними інтересами, адже для них в пріоритеті потреби та бажання дітей. День батька – це ідеальна нагода віддячити їм втіленням заповітної мрії. Пригадайте чи не говорив він випадково про те, як хоче поганяти на картингу чи стрибнути з парашутом? Тоді швидше купуйте сертифікат та разом втілюйте мрію в життя.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.