День батька: як весело провести свято із татом

Цього року День батька в Україні відзначатимуть 21 червня і це чудова нагода привітати свою найдорожчу людину та разом провести час. Редакція ICTV.ua пропонує декілька ідей, як весело провести свято із татом.

Активний відпочинок

Якщо бажаєте провести цей день активно та динамічно – можна піти на прогулянку в парк, ліс, або на річку, організувати пікнік чи відпочинок на природі з наметами, покататись на роликах чи просто пограти в спортивні ігри на свіжому повітрі. Такий відпочинок не лише принесе вам незабутні позитивні емоції, а ще й зарядить енергією та зміцнить здоров’я.

Сімейний день

Чи пам’ятаєте ви, коли останній раз всі разом переглядали сімейні фотографії? Варто цього дня дістати сімейний альбом і пригадати найбільш приємні моменти життя. Ми впевнені, що цього вечора ви пригадаєте багато смішних та цікавих історій з минулого. Також, як варіант, можна разом приготувати вечерю, подивитися фільм, або пограти в настільні ігри чи відеоігри.

День батька разом з ICTV

За щоденними турботами нам рідко вдається знайти час для того, щоб просто провести спокійний вечір за переглядом фільмів. А оскільки через карантин кінотеатри ще закриті – можна влаштувати і вдома непоганий кіномарафон! До того ж, вам не доведеться довго вибирати що подивитись, адже в День батька телеканал ICTV покаже справжнє чоловіче круте кіно!

Так, о 20:30 на ICTV відбудеться прем’єра видовищного комедійного бойовика “Водій для копа”, в якому головні ролі виконали Дейв Батіста та Кумейл Нанджіані. За пригодами та командною роботою цих абсолютно протилежних персонажів вам точно буде цікаво спостерігати. А відразу після цього чекайте на кримінальний трилер “Кровний батько” в головній ролі з Мелом Гібсоном. У фільмі зображена справжня батьківська любов, що пробачає все. І які б помилки в житті не допускали батьки чи діти, сім’я – завжди на першому місці, а проблеми здатні тільки зближувати!

Не забудьте привітати татуся 21 червня та подарувати йому незабутнє свято!

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